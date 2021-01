Mercato OM : « Pablo Longoria, sans argent il se débrouille bien »

Débat Foot Marseille était en direct ce jeudi avec nos journalistes Benjamin Courmes et Nicolas Filhol. L’invité était Mario Albano, journaliste pour La Provence. Alors que l’OM a déjà enregistré les arrivées de deux nouveaux joueurs (Lirola et Milik), Pablo Longoria réalise un très bon travail sans pour autant disposer de moyens financiers…

André Villas-Boas a déjà obtenu les arrivées de Pol Lirola et Arek Milik. En cas de vente de Morgan Sanson, il pourrait aussi voir débarquer un nouveau milieu de terrain. Pablo Longoria a tenu a remercié publiquement Frank McCourt afin que les dossiers se finalisent. Pour notre journaliste Nicolas Filhol, le Head of Football a fait ses preuves

Pour le moment ça ne coûte rien mais il faut voir sur le long terme – nicolas filhol

« Pablo Longoria a montré qu’il était capable d’aller chercher des joueurs en faisant quelques montages financiers. Par contre, Lirola et compagnie, je ne suis pas sûr qu’il puisse lever les options d’achat en fin de saison. Sans argent il se débrouille bien pour l’instant, Lirola et Milik c’est intéressant. Pour le moment ça ne coûte rien mais il faut voir sur le long terme. Il est en tout cas plus actif que Zubizarreta qui avait un fonctionnement beaucoup plus lent. » Nicolas Filhol – Source : DFM (21/01/2021)