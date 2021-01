OM – Villas-Boas : « Thauvin et Payet ne vont passer leurs vacances ensemble… »

Interrogé sur les tensions dans le vestiaire, André Villas-Boas a été franc. Notre journaliste lui a clairement posé la question de la relation tendue entre Dimitri Payet et Florian Thauvin. AVB explique que même si les deux leaders techniques ne sont pas amis ils doivent aider l’OM.

ce n’est pas le premier vestiaire ou je passe ou des mecs ne peuvent pas se regarder — Villas-Boas

« Non, on a clarifié l’ambiance un peu après le match contre Nîmes, mais la dynamique de défaite n’aide pas beaucoup pour l’ambiance, mais non je pense pas, même si je ne pense pas qu’ils vont passer leurs vacances ensemble. Je veux que tous les deux aident l’OM à rejoindre les objectifs. Après ce n’est pas le premier vestiaire ou je passe ou des mecs ne peuvent pas se regarder. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (22/01/2021)