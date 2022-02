Mercato OM : Pape Gueye n’est pas vraiment inquiet pour son affaire vs Watford….

A quelques heures de la rencontre retour face à Qarabag, Pape Gueye s’est exprimé dans un entretien à L’Equipe sur l’instruction en cours contre lui.

L’arrivée de Pape Gueye à l’OM n’aura rien coûter au club. Libre de tout contrat après son faux transfert à Watford, il a rejoint l’effectif d’André Villas-Boas et a petit à petit fait sa place dans l’équipe. Il y a quelques semaines lors de la CAN, la FIFA l’a suspendu à cause de ce transfert vers l’OM.

Je n’étais même pas abattu. Je savais qu’il y avait une instruction en cours et que cela pouvait m’arriver — Gueye

Une instruction est en cours pour savoir si Pape Gueye était en droit de rejoindre Marseille après l’engagement qu’il avait pris avec Watford… Le club anglais réclame au moins 10 millions d’euros de la part de l’OM. Les Marseillais risquent 2 mercatos de suspension et l’obligation de payer cette somme à Watford.

Le joueur quant à lui pourrait être suspendus plusieurs mois par la FIFA. Pour le moment, sa suspension a été levée puisque le recours est en examen. Dans un entretien accordé à L’Equipe ce jeudi, Pape Gueye n’est pas entré dans les détails de cette affaire mais a donné son ressenti lorsqu’il a appris la nouvelle.

« En fait, je l’ai su vingt minutes avant le match (le deuxième de la phase de groupes, de la can). Je devais commencer la rencontre, en plus, mais le coach est venu me voir pour m’expliquer la situation. Je n’étais même pas abattu. Je savais qu’il y avait une instruction en cours et que cela pouvait m’arriver. Inquiet d’une éventuelle interdiction de jouer pendant plusieurs mois ? Heureusement, j’ai pu reprendre la CAN (le Tribunal arbitral du sport a suspendu la décision de la FIFA le temps d’examiner le recours). Maintenant, je ne peux vraiment pas m’exprimer là-dessus parce qu’il y a une instruction en cours. » Pape Gueye – Source : L’Equipe (24/02/22)