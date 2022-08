Mercato OM : Pape Gueye recale un club de Ligue 1

Troyes a tenter de se faire prêter le milieu de terrain marseillais Pape Gueye, en vain.

En quête d’un renfort au milieu, Troyes s’est renseigné sur le joueur de l’Olympique de Marseille Pape Gueye. Les dirigeants troyens souhaitaient se faire prêter l’international sénégalais cette saison. Selon les informations de L’Équipe, le dossier ne devrait pas aller plus loin. Le joueur de 23 ans ne serait pas disposé à rejoindre Troyes et souhaiterait rester à Marseille. Relégué en cinquième position dans la hiérarchie des milieux de terrains de l’OM (après Rongier, Veretout, Gerson et Guendouzi), Pape Gueye n’a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison. Suspendu lors de la première journée, il est entré en jeu lors de la victoire à Nice ce dimanche (0-3). Igor Tudor pourrait néanmoins installer une rotation d’effectif et lui donner sa chance pour permettre à ses titulaires de souffler.

À LIRE AUSSI : Mercato OM, encore du mouvement ? Dieng, Malinovsky, Amavi, Under…

🚨#ViaLequipe Troyes a tenté d’obtenir le prêt de Pape Gueye. Le joueur ne semble pas disposé à rejoindre l’ESTAC. pic.twitter.com/id5ZtHciPG — Arnaud Allez L’OM 💙🤍 (@arnaud60000g) August 30, 2022

Ce qui a été dit c’est que Longoria avait fixé un prix à 25M€ pour le marché français — Nico

Si Pape Gueye ne semble pas disposé à quitter l’OM, ce n’est pas le cas de Bamba Dieng qui s’est résigné et souhaite trouver une porte de sortie au plus vite. Nicolas Filhol est revenu dans Débat Foot Marseille sur les dernières rumeurs concernant l’international Sénégalais. D’après lui, vendre l’attaquant sénégalais pour une somme équivalente à 10 millions d’euros serait un très gros échec après ce qu’il a montré sur les terrains.

À LIRE AUSSI : Mercato ex OM : Cet ancien flop de Rudi Garcia signe en Ligue 2

« Bamba Dieng, il y a de l’actu ! Féry en a parlé, il fait partie de leurs pistes. Surtout après le départ de Laurienté à Sassuolo. Si l’OM le vend à 10M€, c’est une catastrophe. Ce qui a été dit c’est que Longoria avait fixé un prix à 25M€ pour le marché français et pourrait baisser un peu pour l’étranger. Parce qu’il ne renforcerait pas des clubs français. A l’époque, il y avait Nice sur le coup. Mais ils ont pris Sofiane Diop. Le propriétaire de Nice a beaucoup d’argent. Ils veulent prendre Laborde à la place de Gouiri. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille (29/08/22)