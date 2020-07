Mercato OM : Pape Gueye, un profil à la « Camavinga »?

Ce mercredi soir dans l’After sur RMC, Jérôme Rothen s’est exprimé sur le recrutement de Pape Gueye. Selon l’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco, le Havrais a un profil à la Camavinga qui évolue au Stade Rennais.

Après des semaines de négociations et de rumeurs autour de son arrivée… Pape Gueye est enfin Marseillais. Le club a officialisé sa venue ce mercredi sur les réseaux sociaux.

Gueye et Camavinga? Ils sont quand même proches…

Dans l’After sur RMC, Jérôme Rothen est revenu sur cette nouvelle recrue marseillaise. Selon son analyse, Pape Gueye a un profil qui s’apparente à celui de Camavinga, la pépite du Stade Rennais.

A LIRE AUSSI : OM : « Pape Gueye va avoir besoin d’un temps d’adaptation… »

« Je l’ai vu jouer Gueye avec le Havre… Alors oui OK c’est Marseille, c’est un contexte à part. A 20 ans ou 30 ans, tu ne connais pas le laps de temps d’acclimatation d’un joueur. Mais si ça se passe bien pour lui et que t’as Kamara et Gueye… C’est quand même pas mal. Gueye n’est pas un défensif, c’est un box-to-box. Il a un profil Imbula sous Bielsa. Il est même plus fin techniquement. Camavinga, qui est bien au-dessus et qui a prouvé en Ligue, ils sont quand même proches. Ils peuvent évoluer à plein de poste au milieu. C’est un super recrutement. Je ne sais pas qui a décidé vu qu’ils n’ont pas de directeur sportif mais c’est une bonne pioche »

Jérôme Rothen – Source : RMC