Mercato OM : Papin, direction la L2 ? C’est confirmé !

Jean-Pierre Papin, actuel entraîneur de la réserve de l’Olympique de Marseille, serait sur le point de se lancer dans un nouveau défi en Ligue 2.

En dépit du soutien officiel du président Pablo Longoria après des tensions avec le centre de formation de l’OM, l’ancien attaquant star devrait quitter l’OM prochainement. Hier on apprenait notamment que son nom circulait du côté du FC Martigues, où la situation sportive critique du club pourrait bien ouvrir la voie à une venue de Papin. Ce matin de nouvelles informations, rapportées par La Provence, ont encore fait évoluer le dossier.

Papin tout proche du FC Martigues

Il y a quelques jours, Martigues a mis fin à l’aventure de Thierry Laurey, seulement six mois après son arrivée. Après avoir brillamment accédé à la Ligue 2, le club provençal traverse un début de saison catastrophique, avec une seule victoire sur ses 14 derniers matchs, occupant la dernière place du championnat. Pour tenter de redresser la barre, la direction du club a donc commencé à prospecter pour trouver un nouvel entraîneur.

Et malgré l’observation d’une dizaine de profil, ce serait bien, selon les informations de La Provence, le profil de Jean-Pierre Papin, qui aurait rapidement pris le dessus sur les autres et qui tiendrait la corde pour s’installer à la tête de l’équipe martégale. Le quotidien provençal ajoute tout de même que, bien que la légende de l’OM soit tout proche du club de la venise provençale et que le deal ait de grandes chances d’aboutir, ce mouvement n’est pas encore totalement finalisé et qu’il demeure encore quelques détails à régler.

Depuis plusieurs mois, l’ex-Ballon d’Or fait un travail apprécié au centre de formation de l’OM où il parvient à déployer son expérience et ses connaissances du football. Son arrivée à Martigues pourrait donc être une solution pour le club afin d’apporter de la stabilité et une vision d’avenir à une équipe en grande difficulté. Papin, bien ancré dans la région, connaît parfaitement le football local et pourrait rapidement s’adapter à ce challenge.

Jean-Pierre Papin est sur le point de quitter l’#OM pour rejoindre le FC Martigues. @Davcls

— Alexandre Jacquin (@AJac13) December 21, 2024

Reste à savoir si l’ancien international français sera à la hauteur du périlleux défi martégal qui l’attend. Une chose est désormais quasiment certaine : l’avenir de « JPP » va s’écrire loin de l’OM.

