Rothen : « C’est un scandale ! »

Ce week-end, les clubs de Ligue 1 dont l’OM font leur entrée en lice en Coupe de France à l’occasion des 32e de finale de cette dernière. Une compétition qui échappe à l’OM depuis 35 ans et sa victoire contre l’AS Monaco 4 à 3 en 1989.

Dans l’émission qu’il anime sur RMC « Rothen s’enflamme », l’ancien parisien a évoqué sans pincettes la longue disette du club phocéen dans cette compétition.

« Heureusement que c’est une priorité ! »

Le consultant de RMC a donc donné son avis suite aux propos répétés ces dernières semaines du côté de la Commanderie, faisant état d’une volonté claire d’aller au bout dans cette compétition : « Quand tu passes autant d’années sans gagner de trophées heureusement que la Coupe de France est une priorité quand tu t’appelles l’Olympique de Marseille (…) C’est une anomalie, même un scandale que Marseille depuis 1989 n’ait pas gagné la Coupe de France ! »

🏆 Pour @RothenJerome, « quand tu passes autant d’années sans gagner de trophée, heureusement que la Coupe de France doit être l’objectif de l’OM chaque année. C’est un scandale que depuis 89, Marseille ne l’ait pas gagnée » pic.twitter.com/dxE5s0aH4c — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) December 20, 2024

Pour pouvoir aller au bout de cette compétition et de ses ambitions l’OM devra tout d’abord passer l’obstacle vert ce dimanche après-midi au chaudron (14h45 sur BeinSPORT)

Quel onze face à l’ASSE ?

Pour ce match Roberto De Zerbi devra se passer de Pol Lirola, victime d’une fracture costale droite et d’Alexis Koum qui souffre d’une lésion aux ischios-jambiers et sans oublier Faris Moumbagna, toujours en phase de rééducation et Carboni, out pour la saison. Le coach italien aura donc des choix à effectuer pour passer sans encombre ce 32e de finale de Coupe de France.

Kondogbia ou Brassier ?

De Lange devrait être titulaire dans les buts, avec une défense centrale probablement composée de Balerdi et Kondogbia (ou Brassier). Murillo est pressenti pour animer le côté droit tandis que Quentin Merlin ou Garcia animera le côté gauche. Højbjerg et Rabiot devraient encore tenir l’entre jeu à moins que De Zerbi donne du temps de jeu a Ismaël Koné ou Bilal Nadir, tandis que Rongier lui, sera certainement reconduit à la troisième place du milieu de terrain. Greenwood, Henrique (ou Rowe) devraient être titularisés sur les ailes tandis que Maupay sera certainement reconduit à la pointe de l’attaque puisqu’Elye Wahi est encore incertains.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : De Lange – Murrilo, Balerdi (cap), Kondogbia (ou Brassier), Merlin (ou garcia) – Rabiot (ou Koné-Nadir), Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Luis Henrique (ou Rowe), Maupay

