Mercato OM : Parcours, profil, bémol… Qui est Gianluca Scamacca ?

Annoncé dans le viseur de l’OM, l’attaquant Italien Gianluca Scamacca reste peu connu en France. Journaliste pour le site spécialisé en foot Italien Calciomio, Teo Contu nous en dit un peu plus sur lui…

Focus sur Gianluca Scamacca

Club actuel Sassuolo Poste Attaquant Taille 1m95 Age 21 ans Valeur Transfertmarkt 2,9 millions d’euros

Qui est il ?

A seulement 21 ans, l’attaquant a déjà connu de nombreux clubs. Sa jeune carrière commence à tout juste 16 ans. Autour d’une saison extraordinaire avec les U17 de l’AS Roma, Champion d’Italie Giovannissimi (34 buts en 30 matches), l’international espoir s’en va du côté du PSV. Un premier choix fort dans sa carrière, puisqu’il refuse un contrat jeune avec le club de la Louve, favorisant l’Eredivisie. Un choix qu’il n’a d’ailleurs jamais regretté : « À seize ans, j’ai quitté Rome pour jouer au PSV aux Pays-Bas. Je voulais un environnement qui me permettrait de grandir sereinement. Là-bas, ils savent donner le temps nécessaire aux jeunes. Je n’ai pas regretté ce choix ». Avec le numéro 9 sur le dos et un temps de jeu important laissé aux jeunes dans ce championnat le feront rester deux ans aux Pays-Bas. Le natif de la capitale italienne revient sur ses terres natales en 2017, en signant dans la primavera de Sassuolo. 10 buts et 21 matchs plus tard, il monte avec l’équipe première, mais n’aura jamais sa chance (3 petits matchs avec les pros). S’en suivent alors deux prêts, le premier avec Cremonese puis le deuxième, une nouvelle fois aux Pays-Bas, cette fois-ci au PEC Zwolle. Mais sa véritable heure de gloire commence l’été dernier avec le Mondial U20. Associé aux côtés de Pinamonti à la pointe de l’attaque, Scamacca délivra 4 passes décisives et la Squara Azzurra ira jusqu’en demi-finale. S’en suit une saison complète avec ce nouveau prêt à Ascoli. 13 réalisations en 34 rencontres, un duo d’attaque efficace avec Ninkovic, mais surtout l’intérêt de plusieurs cadors européens sur le joueur. » Teo Contu – Source : FCMarseille (31/07/2020)

Le Bémol :

« Si son jeu de tête et sa force semblent être définitivement un atout pour le joueur, sa concentration sur toute une rencontre reste le seul bémol que l’on pourrait avoir sur ses performances. Autre bémol, la concurrence (la Juventus et le Milan AC sont évoqués), mais aussi le prix. Annoncé autour de 12 millions d’euros, cette somme parait inaccessible pour les finances de l’OM. De plus, Scamacca joue exclusivement dans des attaques à 2, que ce soit en club ou avec la Nazionale Espoir. L’OM joue avec une seule pointe et Scamacca doit encore faire ses preuves dans cette formule. » Teo Contu – source : FCMarseille (31/07/2020)