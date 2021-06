Mercato OM: Pas d’avancée dans le dossier Lirola ?

L’option d’achat de 12 millions d’euros de Pol Lirola est arrivé à expiration la semaine dernière. L’Olympique de Marseille serait en pleine négociation avec la Fiorentina, afin de conserver le latéral droit espagnol. Ces derniers espèrent faire baisser son prix.

Au mercato d’hiver 2021, Pol Lirola a signé à l’OM, en prêt avec option d’achat en provenance de la Fiorentina. Ce fut l’une des plus grandes satisfactions de la saison de l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur de la Juventus s’épanouit dans le système à cinq défenseurs mis en place par Jorge Sampaoli. Son apport offensif, et sa qualité de centre sont un vrai un plus, il a délivré quatre passes décisives, et marqué deux buts, depuis qu’il porte le maillot marseillais. D’après les informations de La Nazione, l’OM et la Fiorentina sont en pleine négociation, de son côté, Pol Lirola souhaite rester dans le sud de la France.

Gattuso souhaite conserver Lirola

Gennaro Gattuso est devenu l’entraîneur de la Fiorentina, après son départ de Naples. Selon les informations de La Nazione, le coach italien apprécierait fortement le profil du latéral droit. Il pourrait même lui offrir une place de titulaire pour la saison prochaine. En plus du souhait du champion du monde 2006, des clubs espagnols et italiens seraient sur le coup afin de chiper Pol Lirola aux dirigeants de l’Olympique de Marseille.