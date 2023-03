Mercato OM : « Pas une erreur de l’avoir laissé partir… À Marseille, il confirme qu’il est un grand joueur »

Dans un entretien accordé à Radio ADN, Javier Zanetti s’est exprimé sur le départ d’Alexis Sanchez de l’Inter Milan et sur son arrivée à Marseille.

Titulaire indiscutable cette saison à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez aura laissé un souvenir mitigé aux supporters de l’Inter Milan. Auteur de 20 buts en 107 matchs avec les Nerazzurri, le buteur chilien n’a jamais réussi à s’imposer à Milan. Il a été libéré de son contrat l’été dernier avant de signer à l’OM. La légende de l’Inter Milan, Javier Zanetti revient dans un entretien accordé à Radio Cooperativa sur le départ de l’attaquant de 34 ans.

À Marseille, il confirme qu’il est un grand joueur

« Je ne pense pas que ce soit une erreur de l’avoir laissé partir. Quand il a eu l’occasion de jouer, Alexis a toujours bien fait avec l’Inter. Il a été important pour gagner le championnat et pour la conquête de la Supercoupe d’Italie. À Marseille, il confirme qu’il est un grand joueur. À l’Inter, il a toujours bien performé et a toujours été utile. » Javier Zanetti – Radio Cooperativa (27/03/2023)

Sanchez n’est plus un joueur de très haut niveau !

« En Angleterre, il avait quand même un autre niveau que celui qu’il a aujourd’hui. Je ne partage pas, même si je comprends toute l’argumentation sur Sanchez, il met un doublé donc on se tait, mais bon… On se rappelle de ce qu’était Alexis Sanchez et ce que l’on voit aujourd’hui évidemment, pour moi ce n’est plus un joueur de très haut niveau on l’a vu en Ligue des champions on l’a vu contre le PSG. Par contre, il est effectivement dans l’esprit de Marseille. C’est une bonne pioche il n’y a rien a dire la dessus, mais le Sanchez d’Arsenal c’était vraiment autre chose » Stéphane Guy – Source RMC Sport