Mercato OM : « Pau Lopez ? C’est un grand pro, un bon gars, mais… »

Tandis que Pau Lopez devrait normalement être la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille, l’ancien entraîneur des gardiens romains, Franco Tancredi, a été interviewé par le journal L’Équipe…

Alors qu’il devrait débarquer à Marseille lors de ce mercato pour concurrencer Steve Mandanda dans les buts, Pau Lopez sort de deux saisons compliquées avec l’AS Rome. Ancien entraîneur des gardiens dans la capitale italienne, Franco Tancredi décrypte le profil du goal espagnol pour le quotidien L’Équipe.

Les attentes étaient élevées, ça faisait beaucoup de responsabilités, ce prix a été un peu un fardeau — tancredi

A LIRE : Mercato: Après de la Fuente, l’OM vise un autre talent de la réserve du Barça ?

« Les attentes étaient élevées, ça faisait beaucoup de responsabilités, ce prix a été un peu un fardeau. Déjà, l’école espagnole est moins bonne que celle française. Je sais bien que toutes les équipes veulent construire l’action le plus bas possible, mais un gardien doit avant tout avoir un bon physique, de la personnalité, une bonne lecture du jeu. Acheter un gardien avant tout pour son jeu au pied, cela signifie ne pas connaître le poste, c’est un aspect secondaire. C’est un grand pro, un bon gars, mais un peu trop timide. Il faut aussi que son entraîneur des gardiens s’adapte à lui, on ne change pas la technique d’un gars de 26 ans, ça n’amène que de la confusion, il oublie ce qu’on lui dit de faire et ce qu’il sait déjà faire » Franco Tancredi – Source: L’Équipe (10/07/21)