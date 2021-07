Mercato OM – Payet : « Les responsables du club font un travail extraordinaire… »

Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé 3 buts à 1 contre le Servette FC. Gerson a marqué son premier pour l’OM et Dario Benedetto s’est offert un doublé. Dimitri Payet s’est exprimé aprés ce 3e match amical.

Au micro de Canal+ Sport, le milieu offensif marseillais, Dimitri Payet, est revenu sur la préparation et ce match face aux Suisses. Le meneur de jeu a aussi évoqué le mercato très actif de son président Pablo Longoria, cela change des arrivées le 31 août…

« On travaille beaucoup, on charge beaucoup au niveau du travail, mais on n’est pas encore à 100%. Au niveau des cannes on a du mal à répéter les efforts en fin de match, eux étaient plus avancés dans leur préparation. On a eu une première mi-temps difficile, chacun a eu sa mi-temps avec le vent, mais c’est une troisième victoire, on a à cœur de gagner des matches et il faut prendre l’habitude dès maintenant. Donc on est content. C’est plus facile de travailler avec des joueurs qui sont là pendant la préparation par rapport à ceux qui arrivent le dernier jour du mercato. Les responsables du club font un travail extraordinaire, on a quasiment une recrue par jour, on va commencer à s’habituer. Ce sont de très bons joueurs. » Dimitri Payet – source : Canal+ Sport (15/07/2021)