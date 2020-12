Mercato OM – Payet : « marre d’avoir des discussions avec la famille. Est-ce que je vais en Chine, en Arabie saoudite, au Qatar ? »

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Dimitri Payet est revenu sur sa prolongation de contrat assortie d’une baisse de salaire. Ce dernier voulait s’installer à Marseille sur le long terme…

Dimitri Payet a accepté de diviser son salaire par deux cette saison pour pouvoir prolonger de deux ans. Son objectif est aussi de rester dans le club à plus long terme. Il explique aussi qu’il avait des propositions financières pour des pays « exotiques » à chaque fin de saison…

Mes enfants grandissent et ils ont besoin de se fixer quelque part — Payet

« Vous mettez mon salaire de base tous les ans dans la presse. Vous divisez par deux la première année et vous enlevez 30 % la seconde. J’avais une demande en contrepartie, c’est que je puisse continuer après ma carrière à avoir un rôle et une influence importante dans le club (dans l’optique un jour de devenir directeur sportif). J’en avais marre aussi, à chaque fin de saison, d’avoir des discussions avec la famille. Est-ce que je vais en Chine, en Arabie saoudite, au Qatar ? J’aurais pu y gagner plus d’argent mais ma femme avait déjà eu du mal à s’acclimater à l’Angleterre (West Ham). Mes enfants grandissent et ils ont besoin de se fixer quelque part. Je voulais aussi une petite Marseillaise (sa fille est née le 20 novembre). On est bien ici. » Dimitri Payet – source : L’Equipe (15/12/2020)