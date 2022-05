Mercato OM : « Peu importe le classement, il n’y a aucune certitude pour l’avenir de Sampaoli »

L’avenir de Jorge Sampaoli dépend-il de ce dernier match face à Strasbourg qui se jouera ce samedi au Vélodrome? Pour Nicolas Filhol, peu importe le classement final de la Ligue 1, le futur du coach argentin n’est pas 100% dessiné à l’Olympique de Marseille !

L’Olympique de Marseille n’est pas encore sûr de pouvoir disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Avec cette défaite lourde de sens face à Rennes samedi dernier, les Marseillais n’ont plus leur avenir entre les mains et doivent même espérer un nul ou une victoire de Lens face à l’AS Monaco pour atteindre la deuxième place, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions.

J’ai été déçu par l’irrégularité, le fait que ce soit de plus en plus défensif — Nico

L’OM jouera un match décisif contre Strasbourg au Vélodrome ce samedi à 21h pour la dernière journée de Ligue 1… Même avec cette deuxième place acquise, faut-il refaire confiance à Jorge Sampaoli pour une saison supplémentaire? C’est la question qui a été posée sur notre plateau dans le dernier épisode de Débat Foot Marseille ! Pour Nicolas Filhol notre journaliste, le réponse n’est pas si évidente !

« Moi je pense que l’avenir de Sampaoli sera discuté. Il n’y a pas de certitude. Quel que soit le résultat ou le classement. Si tu termines second, il aura attend son objectif mais il attendra des moyens pour la Ligue des Champions donc ça peut coincer là dessus. Il l’a clairement dit en conférence de presse. Et si tu n’atteins pas l’objectif… Comme on l’a dit dans le jeu ça a été très inégal, un départ est possible. Dans tous les cas pour moi, il peut partir ! Je mets juste une condition c’est : tout dépend de qui tu prends pour le remplacer. J’ai été déçu par l’irrégularité, le fait que ce soit de plus en plus défensif mais au moment où on allait jouer la demi-finale de Conference League et la course pour la deuxième place… On était plutôt à l’aise, on se disait qu’on pouvait repartir une saison avec lui avec des joueurs, plus de constance, un jeu plus offensif… Mais là il y a une partie de déception avec le niveau de jeu irrégulier et parfois défensif, en particulier à l’extérieur, les mauvais matchs à domicile, les matchs clés qui ont été ratés… Si en plus il n’y a pas l’objectif atteint, ça commence à faire beaucoup. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (16/05/22)

OM : L’avenir de Sampaoli remis en question? Quels scénarii pour aller en C1? Quel mercato?