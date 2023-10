Mercato OM : Pierre Ménès a trouvé le remplaçant de Pau Lopez !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pau Lopez vient d’encaisser 10 buts en 3 matches. Si la défense ne l’aide pas, le portier n’est pas décisif et devient une cible des supporters marseillais. Pierre Ménès estime qu’il n’a pas le niveau et qu’un ancien international ferait du bien.

Le journal L’Equipe avait racontait que le nouvel entraîneur de l’OM Gennaro Gattuso a reproché à son portier de ne pas être sorti sur le premier but de l’AS Monaco. Pierre Ménès aimerait voir débarquer Hugo Lloris.

Lopez est un gardien médiocre… Hugo Lloris peut arriver très facilement

A lire : Mercato OM – Riolo charge Longoria !

Pierre Ménès a une nouvelle fois fracassé Pau Lopez, il propose de faire venir un ancien lyonnais. « J’ai envie de dire « Ah quand même, il était temps ! ». Je me souviens qu’il y a peu de temps, des gens – surtout des supporters marseillais – assuraient qu’il s’agissait du meilleur gardien de Ligue 1. Les bras m’en tombaient ! Ce n’est pas un mauvais gardien, c’est un gardien médiocre. Il n’a pas d’autorité, pas de charisme, pas d’amplitude, qui est beaucoup plus à l’aise quand il s’agit de plonger sur sa gauche que sur sa droite – il n’y a qu’à voir les buts encaissés à Monaco. Dans le Scrabble fait par Longoria cette saison, le fait qu’il n’y ait pas eu de remise en cause de Pau Lopez est une erreur sportive assez lourde. Je pense qu’il va falloir songer à recruter. Je rappelle à toutes fins utiles que Hugo Lloris peut arriver très facilement et qu’entre lui et Lopez, il y a un gouffre ».