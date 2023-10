Mercato OM – Riolo charge Longoria !

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Monaco ce week-end lors de la 7e journée de Ligue 1. L’équipe de Gattuso a montré une nouvelle fois de grosses lacunes. Le journaliste Daniel Riolo a pointé du doigt la responsabilité de Pablo Longoria dans la crise sportive que traverse actuellement le club

Sur les ondes de RMC Sport dans l’émission l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la prestation de l’Olympique de Marseille face à Monaco (3-2) ce samedi lors de la 7e journée de Ligue 1. Il charge notamment le président de l’OM Pablo Longoria qu’il tient pour responsable de la crise sportive que travers le club marseillais actuellement :

OM: « Il a l’attitude d’un touriste sur le terrain, sa nonchalance est insupportable ! » – https://t.co/f5icVwPKdS pic.twitter.com/UxI9UDzIyV — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 3, 2023





Le mercato de Pablo Longoria n’est pas bon — Riolo

« C’est un chantier, et Gattuso honnêtement on ne peut pas le tenir responsable de quoi que ce soit. Après qu’on ait changé l’équipe cet été pour la donner à un entraîneur qui avait une idée assez précise, qui n’est déjà plus là et tout changer de nouveau… Je ne vois pas comment les joueurs ne peuvent pas avoir la tête à l’envers, ne peuvent pas être en perte de confiance et le responsable c’est quand même le président, c’est lui qui met le club dans cette situation là. Comme on l’a souvent dit, tant que ça marche, cette méthode est pour le moins étonnante, ça passe, mais quand on voit que ça, avec des joueurs complètement perdus et un nouvel entraîneur qui est déjà limite en hyper tension telle il se rend compte qu’il va avoir beaucoup de tache. Il faut dire les choses comme elles sont, l’été de Pablo Longoria n’est pas bon avec ce choix d’entraîneur qu’il a fait notamment ! Pour le sauver de critiques qui pourraient être beaucoup plus virulentes à Gattuso trouve la bonne forme pour redresser cet OM », a ainsi déclaré le journaliste dans l’émission l’AfterFoot sur RMC Sport.

