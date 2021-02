Mercato OM : Pisté par Longoria cet hiver, il se dit « flatté » mais…

Interrogé en conférence de presse, Amine Adli est revenu sur son mercato hivernal quelque peu agité. Le milieu du Toulouse FC a été flatté par l’intérêt de l’OM mais veut garder la tête froide.

Auteur d’un bon début de saison en Ligue 2, Amine Adli a été l’une des pistes de Pablo Longoria pour remplacer Morgan Sanson, parti pour Aston Villa.

je connaissais mon choix : rester — ADLI

Très vite, son coach a pris la parole, affirmant qu’il ne comptait pas se séparer de son jeune joueur et que ce dernier ne souhaitait pas non plus quitter le Toulouse FC. En conférence de presse ce samedi, le milieu de terrain a affirmé qu’il a été flatté par l’intérêt des Marseillais.

A LIRE AUSSI : Vente OM : Pour Ménès, l’arrivée de Sampaoli va stopper les rumeurs !

« C’était nouveau pour moi d’être sollicité mais avec mes agents et ma famille, on a bien géré ça. J’ai gardé la tête froide. Ce n’était pas une situation difficile à vivre parce que je connaissais mon choix : rester. Et on le voit bien car je suis ici. Comment ai-je géré ça ? Tout d’abord on est flatté, parce que c’est l’Olympique de Marseille. On se dit que ce qu’on réalise, ça doit être pas mal ! Mais il faut garder la tête froide et concentrée sur les objectifs du club » Amine Adli – Source : Conférence de presse (13/02/21)