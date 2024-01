Mercato OM : Plusieurs clubs français s’intéressent à Mughe

Avec peu de temps de jeu et une situation critique avec le Cameroun, François Régis Mughe vit un début de 2024 compliqué. L’ailier est suivi par plusieurs clubs de Ligue 2 et en Suisse d’après L’Equipe.

La situation de François Régis Mughe ne s’améliore pas. L’Equipe explique ce mardi que l’attaquant marseillais n’est toujours pas disponible pour l’OM et que les récentes réunions avec la fédération camerounaise n’ont servi à rien. Le torchon brûle entre le joueur et la sélection qu’il a refusé de rejoindre pour jouer la CAN en ce début de 2024.

Pour autant, sa cote n’a pas changé. Malgré son faible temps de jeu, des clubs s’intéressent à lui en Ligue 2 notamment ou encore en Suisse. Il pourrait être tenté de les rejoindre afin de gagner de l’expérience et revenir plus fort à Marseille. Dans cette situation avec plusieurs joueurs absents, Mughe aurait pu avoir une carte à jouer avec Gattuso, à l’instar d’un Bilal Nadir qui enchaîne les titularisations.

Gattuso fait le point sur la situation de François Régis Mughe

Gattuso : « Mughe j’affronte ce thème. J’ai lu que c’était nous en tant que club qui lui avions dit de ne pas aller à la CAN. C’est sa décision. Mais on l’a soutenu. Il y a des discussions entre le club et la fédération du Cameroun. Pour le moment, il n’est pas disponible. S’il y a des décisions, ça changera mais pour le moment, il ne jouera pas »