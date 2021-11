Mercato OM : Plutôt un milieu du LOSC que Kamara pour Milan ?

Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM, ce dernier se termine en juin prochain. Le minot est suivi par plusieurs clubs italiens dont le Milan AC, cependant Jorge Mendes pourrait y placer un autre milieu de terrain…

Selon le journaliste Rudy Galetti (Sportitalia), Milan discute avec Jorge pour prolonger le contrat de Leao. L’attaquant portugais a signé un contrat de cinq ans en 2019, et la direction veut anticiper pour ne plus voir des joueurs partir libre. Concernant le renouvellement de Leao il précise que l’agent a aussi proposé plusieurs profils de milieu de terrain : « Jorge Mendes a proposé Renato Sanches , Vitinha et Palhinha dans les discussions avec Milan dans le cadre de la prolongation du contrat de l’attaquant… »

De plus le journaliste a expliqué concernant Kamara : « l’accord verbal avec Milan est mis en péril par plusieurs équipes qui tentent de s’intégrer dans le dossier. Seule une éventuelle signature d’un précontrat (démarrant en février prochain) pourrait permettre de contrer les assauts d’autres grands noms. »

Samir Nasri avait fait le choix de prolonger son contrat avec l’OM avant de rejoindre Arsenal, afin que son club formateur puisse toucher une indemnité de transfert de 16 millions d’euros en 2008. Alors que Kamara se retrouve dans une similaire, le petit prince de Marseille a donné un conseil au milieu de terrain natif de la Soude, sur notre plateau de Débat Foot Marseille :

Je conseillerais à Kamara de prolonger — Nasri

« Je conseillerais à Kamara de prolonger. Tu seras plus mis en avant que dans une club du milieu de tableau en PL. Et c’est ton club, il y a un bon projet. T’as la vingtaine, de l’argent tu vas en gagner dans ta carrière. » Samir Nasri – Source: FCM (25/10/21)