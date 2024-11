Mercato OM : « Pogba à Marseille ? Ce n’est pas le bon endroit pour lui ! »

Laure Boulleau a récemment exprimé son avis sur la possible arrivée de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille, estimant que ce ne serait pas le bon choix pour lui en raison de ses soucis physiques et de l’effectif déjà bien fourni au milieu de terrain. Elle a suggéré une alternative : un transfert au Paris FC, qui pourrait permettre à Pogba de se relancer dans un environnement moins exigeant tout en offrant un coup médiatique pour le club.

Dans une récente intervention sur Canal+, Laure Boulleau a partagé son avis sur la possible arrivée de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. Selon la consultante sportive, bien que cette rumeur puisse attirer l’attention, elle considère que ce n’est pas la meilleure destination pour le milieu de terrain français. Boulleau estime que l’OM, avec ses exigences élevées, ne serait pas le meilleur choix pour Pogba, surtout en raison de ses problèmes physiques récents. « Pogba à Marseille ? Je pense que ce n’est pas le bon endroit pour lui psychologiquement et physiquement. Il va devoir se remettre d’aplomb », a-t-elle précisé, soulignant la nécessité pour Pogba de retrouver sa forme avant de rejoindre un club aussi prestigieux.

tiens incroyable au début je penser c’était un montage 😂👀 pic.twitter.com/wT8VOdOj3p — … (@_Nelx_) November 27, 2024

Pas la priorité pour l’OM à ce poste

Laure Boulleau poursuit en expliquant que le secteur du milieu de terrain à l’OM est déjà bien pourvu. Selon elle, l’OM dispose d’un effectif solide dans ce domaine, ce qui rend l’arrivée de Pogba moins pertinente. « Et puis, au milieu de terrain, je trouve qu’il y a ce qu’il faut à l’OM. S’il avait été latéral, j’aurais dit oui, car ils ont besoin de latéraux. Mais au milieu, ce n’est pas un secteur qu’il faut renforcer », a-t-elle ajouté. Avec des joueurs tels que Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot Valentin Rongier, voire même Geoffrey Kondogbia déjà présents dans l’effectif, l’OM ne semble pas avoir besoin d’un renfort au milieu.

Direction la Paris FC pour Boulleau

Cependant, Laure Boulleau a proposé une alternative plus originale : un transfert de Paul Pogba au Paris FC. Cette suggestion pourrait offrir à Pogba selon l’ancienne joueuse du PSG l’opportunité de se relancer dans un environnement plus calme, loin des projecteurs de l’élite. « Et ce n’est qu’une hypothèse, mais le Paris FC ce serait plutôt un bon truc pour lui. Pourquoi pas ? Ça ferait un gros coup de pub pour le PFC », a-t-elle suggéré.