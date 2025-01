Mercato OM : Pogba donne des indices sur son avenir !

Alors que sa suspension pour dopage prend fin en mars, Paul Pogba semble prêt à retrouver les terrains. Alors que l’OM semble être un candidat à son recrutement dans l’optique de la saison prochaine, le joueur s’est exprimé sur son avenir…

Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, le milieu de terrain français a fait part de ses intentions concernant son avenir, au cours d’un live Twitch avec le streameur AmineMaTue. Le joueur de 30 ans Paul Pogba, en quête d’un nouveau projet, a évoqué plusieurs propositions reçues : « Il y a des propositions, après il y a des trucs intéressants, et des trucs pas très intéressants… La Russie, tout ça, il y a eu des propositions, mais ce n’est pas l’objectif. On a d’autres objectifs. Un club qui joue la Ligue des champions? Pourquoi pas. Si ça vient, bien sûr, pourquoi pas. On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Après ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses. »

Les déclarations de Pogba laissent entrevoir qu’il donne la priorité à un club de haut niveau, idéalement en Ligue des champions. L’OM, qui se bat actuellement pour une place en Europe, semble être un prétendant possible à sa signature. Le club marseillais, à la recherche de renforts pour la prochaine saison, pourrait bien tenter sa chance pour attirer le champion du monde français. La question reste de savoir si les Marseillais seront en mesure de convaincre Pogba de revenir en France, dans un projet sportif ambitieux.

Dans l’attente de la fin de sa suspension, Pogba pourrait rapidement se retrouver au centre des rumeurs de transferts, et l’OM semble être une destination qui l’intéresse, à condition que le club puisse répondre à ses attentes sportives et financières.