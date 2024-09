Ligue des Champions : Éric Roy tacle (indirectement) l’OM

Éric Roy s’est exprimé concernant la nouvelle formule de la Ligue des Champions, pendant une interview accordée à Ouest France. Le coach du Stade Brestois est emballé par ce format inédit.

Éric Roy et ses hommes sont prêts à jouer leur premier match de Ligue des Champions face à Sturm Graz, demain à 21 heures. L’année dernière, le Stade Brestois a fini troisième du championnat français avec derrière le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. Cette année l’UEFA a changé le format de la prestigieuse compétition. Les 36 équipes seront dans la même poule, et chaque équipe est assurée de disputer au minimum huit matchs.

« Même le tirage au sort était plus dynamique et créatif »

🚨 Éric Roy sur les ambitions de Brest en C1 🇪🇺: « Sur les 8 matches, il y en a où on a le devoir d’exister. Après, peut-être qu’on fera 0 point, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱’𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲𝘀 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗼𝗻𝘁 𝗳𝗮𝗶𝘁 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗻𝗼𝘂𝘀. » (@OuestFrance) pic.twitter.com/YBLw4uRnDG — BeFootball (@_BeFootball) September 18, 2024

Éric Roy, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, commence par donner son avis à propos du nouveau format de la Ligue des Champions. Il montre son enthousiasme mais reste conscient de la difficulté que cela représente. « J’aime bien. Je ne suis pas toujours à me dire que c’était mieux avant », assure l’entraîneur du Stade Brestois, le sourire aux lèvres, au micro de Ouest France. « Même le tirage au sort, j’ai trouvé que c’était plus dynamique et créatif. C’était sympa. Puis, c’est deux matchs de plus donc c’est pas mal. Même si j’imagine que ça va nous rendre la saison compliquée. »

« Peut-être qu’on fera zéro point, comme d’autres équipes françaises ont fait avant nous » »

L’ancien entraîneur de l’OGC Nice poursuit en expliquant son état d’esprit, la veille de son premier match Ligue des Champions, contre Sturm Graz. « En même temps, après avoir réalisé ce qu’on a fait l’année dernière, si on ne part pas du principe d’en profiter et de la vivre à fond, c’est un peu con » estime Éric Roy. « Je considère que sur les huit équipes, il y a des matchs où on a le devoir d’exister. Après, peut-être qu’on fera zéro point, comme d’autres équipes françaises ont fait avant nous », conclut-il. Il visait bien évidemment l’Olympique de Marseille sur ce coup…

