Un nouveau deal étonnant Inter / OM, 2 noms se confirment, clash Mbemba… Les 3 infos mercato de la semaine

Voici les 3 infos concernant le mercato de l’Olympique de Marseille qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

1 – L’Inter Milan prêt à faire un nouveau deal avec l’OM ?

L’Olympique de Marseille va devoir faire un choix important pour le poste de meneur de jeu. Alors que Rabiot a été positionné plus haut, l’avenir d’Harit reste incertain et celui de Valentin Carboni aussi. L’Inter Milan envisagerait de renouveler ce prêt en raison de la blessure, bien que le joueur n’ait joué que quatre matches à l’OM depuis son arrivée, et le retour en Italie serait prévu pour 2025. L’avenir de Valentin Carboni, prêté par l’Inter Milan à l’Olympique de Marseille, est incertain. À seulement 19 ans, le milieu argentin n’a disputé que quatre matchs depuis son arrivée cet été, avant d’être éloigné des terrains par une grave blessure aux ligaments croisés du genou.

Cette situation rend peu probable l’activation de son option d’achat à 36 millions d’euros par l’OM. Selon Tuttosport, l’Inter pourrait envisager de prolonger son prêt à Marseille pour permettre au joueur de récupérer pleinement et de continuer à progresser. Carboni devrait revenir à l’entraînement entre avril et mai 2025. Si l’OM ne poursuit pas l’aventure avec lui, les dirigeants milanais pourraient le prêter à un autre club, possiblement en Serie A.Alors que l’OM cherche des solutions pour le poste de meneur de jeu, l’avenir de Carboni reste une décision clé pour la saison prochaine.

2- Deux noms se confirment au poste de défenseur / latéral droit !

L’Olympique de Marseille cherche à renforcer trois postes clés, à savoir latéral droit, axial droit et axial gauche, avec des pistes comme Kiliann Sildillia et Danilo pour le poste de défenseur polyvalent. En cas de départ d’Amir Murillo, la direction marseillaise pourrait recruter ces joueurs, tout en surveillant l’évolution des relations avec la Juventus pour Danilo, bien que la piste Sacha Boey soit désormais écartée.

L’Olympique de Marseille prépare activement son mercato hivernal avec trois priorités : un latéral droit, un axial droit et un axial gauche. Deux noms se dégagent pour renforcer le poste de défenseur droit : Kiliann Sildillia, polyvalent joueur de Fribourg, et Danilo, expérimenté défenseur de la Juventus.Un départ d’Amir Murillo, en contrat jusqu’en 2026 mais courtisé sur le marché, pourrait accélérer ces recrutements, en libérant une place d’extra communautaire et des fonds. Sildillia, âgé de 22 ans, est une piste sérieuse avec des discussions en cours, tandis que Danilo, 33 ans, séduit par sa polyvalence et pourrait rejoindre l’OM grâce aux bonnes relations avec la Juventus. En revanche, la piste Sacha Boey est abandonnée après la blessure du joueur du Bayern.

3- Le clash Mbemba vs OM n’est pas encore terminé…

La situation avec Chancel Mbemba ne tend pas à s’améliorer. Le Congolais veut quitter l’OM mais n’accepte pas les conditions émises par le club d’après La Provence. Le clash entre Mbemba et l’OM n’est pas terminé. Le mercato d’hiver arrive à grand pas mais le joueur n’est pas encore tombé d’accord avec la direction olympienne sur les conditions de son probable départ. L’OM réclamait 5 millions d’euros pour le laisser filer mais a vu ses ambitions à la baisse : 3 millions d’euros. Seulement, d’après La Provence, cela est encore jugé trop haut par le clan du Congolais. La possibilité de le voir terminer la saison, payé et sans jouer paraît de plus en plus probable.

Rennes encore refusé, Nantes aussi ?

Chancel Mbemba, qui a exprimé son désir de quitter l’OM cet hiver, continue de rejeter les propositions des clubs intéressés. Selon FootMercato, après avoir refusé Nice, Al Shabab, Rennes et Montpellier cet été, le défenseur congolais a de nouveau écarté une offre du Stade Rennais récemment, malgré l’intérêt du club breton et de son nouveau coach Jorge Sampaoli pour renforcer sa défense. Selon lui, « quand Dieu ne décide pas… ce sont les humains » et il reste concentré sur son travail, mais il souhaite partir en janvier si une opportunité se présente. Malgré les refus successifs de plusieurs clubs, dont Rennes, le défenseur pourrait encore attirer des propositions, notamment du FC Nantes, bien que leur situation sportive actuelle ne soit pas idéale.

Le mois de janvier s’annonce donc crucial pour l’avenir de Mbemba, qui pourrait profiter de son statut d’agent libre en juin pour négocier une nouvelle destination, possiblement au Moyen-Orient. Longoria ne change pas d’avis sur Mbemba « Dans la vie, il faut être transparent et clair. Chancel, comme les autres joueurs, a été appelé par les coachs, par la direction. Il est au courant de sa situation depuis juin 2024. Rien n’a changé. Le club a respecté tous les engagements vis-à-vis du joueur. Je n’ai rien à dire sur son comportement. Il a eu un comportement très bon dans sa situation qui est difficile. Le club est très clair. Le joueur a un prix, et si on peut trouver une solution pour le club et le joueur, tant mieux. Mais pour moi, le respect de l’institution est le plus important. Personne ne va passer au-dessus de l’institution et du club », a expliqué le président de l’OM en conférence de presse.