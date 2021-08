Mercato OM : Pol Lirola est (enfin) arrivé à Marseille !

Son arrivée était attendue depuis de nombreuses semaines par les supporters de l’OM, Pol Lirola est bien de retour à Marseille. L’Espagnol a atterri il y a quelques minutes. Il va désormais passer sa visite médicale avant de s’engager définitivement à l’OM.

L’attente a duré depuis de nombreuses semaines. Pol Lirola est enfin de retour à Marseille. Il a atterri il y a quelques minutes à l’aéroport de Marignane et a été accueilli par quelques supporters olympiens. Malgré de légères complications dans les négociations ces derniers jours, l’OM et la Fiorentina ont enfin réglé les derniers détails de son transfert. Déjà prêté à l’OM en seconde partie de saison, le latéral droit a apporté totale satisfaction à Jorge Sampaoli ainsi qu’à Pablo Longoria qui a tout fait pour qu’il prenne part à l’aventure phocéenne cette saison.

Par ailleurs, la volonté de Pol Lirola de rester à tout prix du côté de l’OM cette saison a certainement eu un rôle important dans les négociations entre les deux clubs. En effet, depuis son retour à la Fiorentina, le latéral droit espagnol ne voulait pas entendre parler d’un autre club. La presse italienne révélait même qu’il avait refusé une approche de l’Atalanta Bergame ainsi que d’un autre club pour poursuivre l’aventure en cité phocéenne cette saison.

Un contrat de 5 ans attend Pol Lirola

Alors qu’il vient d’arriver à Marseille, Pol Lirola va désormais passer la traditionnelle visite médicale. À la suite de cette dernière, le latéral droit espagnol paraphera un contrat de 5 ans avec l’Olympique de Marseille. Pour le club phocéen, le montant de la transaction se situerait à 13 millions d’euros. Toutefois, Pablo Longoria aurait négocié ardemment pour que le montant soit échelonné en plusieurs paiements. Un échelonnement qui permettra au président olympien d’équilibrer ses finances afin de poursuivre le mercato estival.

D’ici la fin du mercato, le président olympien va désormais vraisemblablement partir à la quête d’une doublure de Pol Lirola ainsi que d’un attaquant pour pallier les départs de Dario Benedetto ainsi que de Nemanja Radonjic. Reste à savoir ce qu’il se passera d’ici là. En conférence de presse, Jorge Sampaoli avait confié qu’il lui manquait 4 ou 5 joueurs pour compléter son effectif.

« Il manque quatre ou cinq joueurs dans l’effectif. On ne pourra pas tout faire, on sera créatif. On a des joueurs qui pensent à partir. J’espère qu’on aura fini la semaine prochaine. Il faudra faire une analyse générale avec le club avec les départs et les arrivées » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/08/21)