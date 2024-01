Mercato OM : Polémique pour le coach d’Al Hilal avant l’arrivée de Lodi !

Renan Lodi va rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite dans les prochains jours. Le coach Jorge Jesus est au coeur d’une polémique avec Neymar.

Depuis quelques mois, le football saoudien a grandement changé ! Les clubs investissent et s’offrent les meilleurs éléments pour développer leur championnat. Après Cristiano Ronaldo, de nombreux joueurs ont décidé de rejoindre l’Arabie Saoudite, à commencer par Neymar !

Le Brésilien devrait bientôt accueillir son compatriote et coéquipier en sélection, Renan Lodi. Le Marseillais devrait arriver dans les prochains jours mais entre l’ancien joueur du PSG et son coach, une polémique a éclaté ! En effet, l’entraîneur Jorge Jesus a fait une sortie médiatique qui ne devrait pas ravir la star brésilienne.

« Cristiano Ronaldo a plus de passion pour le foot, et donc, c’est sa priorité. Neymar a des passions pour d’autres choses, que sa vie privée peut lui offrir, et il met ça devant le football. En tant que joueur, il est fabuleux et en tant qu’homme, il m’a surpris positivement à tous les niveaux », a expliqué Jorge Jesus. Cette déclaration fait forcément réagir sur les réseaux sociaux !

Malgré un début de saison compliqué pour Renan Lodi, le Brésilien va bien rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite ! Le latéral gauche qui est venu à Marseille en provenance de l’Atletico Madrid devrait déjà partir après moins de 6 mois au club. Le transfert devrait bien se boucler ce lundi en prêt avec option d’achat. Fabrizio Romano explique qu’il va signer en prêt avec option d’achat. Le journaliste affirme qu’il s’agit d’un prêt avec OA quasiment obligatoire. Cela devrait se boucler à 100%, comme s’il s’agissait d’un transfert permanant !

