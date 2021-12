Mercato OM : Pour Bodmer Longoria doit recruter à deux postes cet hiver !

Depuis plusieurs semaines, l’entraîneur de l’OM répète régulièrement qu’il souhaiterait renforcer son effectif durant le mercato hivernal. Sur les ondes de RMC l’ancien joueur du PSG Mathieu Bodmer juge également que l’Olympique de Marseille a besoin de recruter pour viser la seconde place du classement de Ligue 1

‘Olympique de Marseille pourrait de nouveau être actif sur le marché des transferts en janvier prochain. C’est en tout cas le souhait de Jorge Sampaoli qui réclame des renforts à presque chaque conférence de presse. Sur le plateau de l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien joueur du PSG Mathieu Bodmer juge également que l’OM doit recruter à deux postes en particulier.

« L’OM peut aller chercher la deuxième place cette saison donc moi à leur place je recruterai cet hiver. Déjà il faudra qu’ils dégraissent un peu, Amavi et un défenseur central car il y en a quasiment 5 aujourd’hui. Alvaro, Balerdi et Caleta Car sont trois pour le même poste. Pareil au milieu de terrain. Il y a la situation de Kamara qui est un peu compliquée. au niveau de son contrat. J’irai chercher un deuxième attaquant pour suppléer Milik avec un rôle différent. Après il y a le couloir gauche. Je ne suis pas convaincu par Luis Henrique et Konrad que j’aime beaucoup n’est aujourd’hui pas décisif. Il n’a pas de statistique, très peu de buts, très peu de passes décisives… » Mathieu Bodmer – Source RMC Sport (09/12/2021)