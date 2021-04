Mercato OM : Pour Courbis, cette recrue a le niveau pour un club de milieu de tableau !

L’heure est au nettoyage de l’effectif et de nombreux départs sont annoncés. C’est le cas pour plusieurs éléments en fin de contrat (Germain, Nagatomo, Pelé…) mais aussi pour deux joueurs prêtés Olivier Ntcham et Michael Cuisance. Ce dernier n’a pas le niveau pour l’OM dixit Rolland Courbis…

Rolland Courbis n’a pas été tendre avec Michael Cuisance dans l’After Marseille. Le consultant estime que le milieu de terrain prêté par le Bayern ne mérite pas mieux que le milieu de tableau en France.

Marseille, c’est trop haut pour Cuisance. Il vient du Bayern, ok. Mais il vient du banc du Bayern

« Je trouve ce joueur moyen et décevant. Le seul truc que l’on peut espérer, peut-être qu’un club comme l’OM est très haut pour lui et qu’il gagnerait à jouer dans un club de milieu de tableau, pour son bien, pour sa progression. Je pense sincèrement que Marseille, c’est trop haut pour Cuisance. Il vient du Bayern, ok. Mais il vient du banc du Bayern. Au niveau de la confiance, ça ne pouvait pas mieux démarrer avec Sampaoli car il a marqué deux matchs pour les deux premiers matchs du nouvel entraîneur. Mais c’est une grosse déception ». Rolland Courbis – source : After Marseille / RMC (20/04/2021)