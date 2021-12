Mercato OM : Pour Diaz, Longoria doit sortir le chéquier car ce joueur « est tellement monstrueux… »

Critiqué la semaine dernière suite à son match médiocre à Galatasaray et son absence en conférence de presse, Boubacar Kamara a vite rectifié le tir. Le milieu de terrain s’est expliqué devant les journalistes avant de mettre tout le monde d’accord sur le terrain face à Nantes.

Une grosse prestation que le consultant Kévin Diaz a souligné sur RMC. Pour lui l’OM doit tout faire pour le convaincre de prolonger son contrat qui se termine en juin…

Kamara a fait un match exceptionnel — Diaz

« Kamara a fait un match exceptionnel. On a beaucoup parlé de Dimitri Payet et de Mattéo Guendouzi, à raison. Mais vraiment, Boubacar Kamara, tu vois que dès les premières minutes il est monstrueux ! Je ne sais pas si c’est possible de le garder. Mais si ce n’est qu’une question de salaire, je pense qu’il faut que l’Olympique de Marseille y aille parce que de toute façon, il est tellement monstrueux… Je ne dis pas qu’il faut que le club cède, j’aime bien les institutions fortes. Mais quand même, il est monstrueux. Il est essentiel dans les compensations » Kévin Diaz – Source: RMC (02/12/2021)

Remplaçant face à Troyes, Boubacar Kamara a retrouvé sa place dans le onze de départ, le milieu de terrain a été précieux défensivement, il s’est d’ailleurs intercalé en défense. Mais il s’est aussi projeté et a eu par deux fois l’occasion de marquer. Un retour remarqué.

A LIRE : OM : Sampaoli s’emballe après la victoire à Nantes !

La note de Bouba Kamara : 6/10

Son appréciation

Kamara remet le pendules à l’heure !

Il a fait une mise au point en conférence de presse ce lundi suite à son absence de ma précédente et concernant sa prolongation. Ce mercredi il a fait une mise au point sur le terrain après son match très moyen à Galatasaray. Le minot a affiché ses points forts : lecture du jeu, prise de balle, jeu précis, duels, projection. Un match complet pour un élément équilibrant du milieu de terrain ou il a retrouvé son compère Valentin Rongier moins latéral sur ce match. Kamara aurait aussi pu marquer, une tête qui frôle le cadre et une reprise de volée. Il n’a pas prolongé mais il répond présent sur le terrain…

Les notes des médias