Mercato OM : Pour MacHardy, JHE ne pourra pas retenir Caleta-Car…

Sur son compte twitter, le consultant pour RMC Jonatan MacHardy s’est exprimé sur la prestation de Duje Caleta-Car. Selon lui, le Croate va attirer des gros clubs..

L’OM s’est imposé 3-2 ce dimanche soir face à Brest, grâce à un doublé de Duje Caleta-Car. Une prestation XXL du Croate qui devrait avoir de plus en plus de courtisans au mercato.

Jonatan MacHardy, consultant sur RMC s’est exprimé sur le match du défenseur via son compte twitter. Selon lui, l’ancien joueur de Salzburg pourrait faire l’objet de grosses offres…

« Rien à voir avec son but mais il est dans la continuité de l’an passé et toute la Team OM a des sueurs froides en pensant aux offres de 40 M€ et plus que JHE ne pourra pas refuser pour Caleta-Car. (…) Duje c’est comme Azpi. Les vrais et la Team OM apprécient de le voir en L1. Les indigents qui regardent pas les matchs comprendront quand il sera dans un top 10 européen »

Jonatan MacHardy – Source : Twitter (30/08/2020)