Mercato OM : « Pour moi ça restera un regret »

Alors que la communauté football a appris hier soir la démission d’Andrea Agnelli et de Nedved de leur poste de direction à la Juventus de Turin, le transfert définitif de Milik, qui avait été annoncé par le média Calcio Mercato, est remis en question.

Huit millions d’euros : c’est la somme que les dirigeants turinois seraient prêts à payer pour s’attacher définitivement les services de l’attaquant polonais.

En raison des bonnes performances du numéro 14, en première partie de saison, les dirigeants souhaiteraient lever l’option d’achat fixée par Longoria. Mais cet évènement inattendu est-il le synonyme d’un abandon du transfert par la Vieille Dame ?

En tout cas, Sourigna et Jean-Charles de Bono, intervenants de Débat Foot Marseille, ont un avis bien tranché si ce transfert aboutissait.

« Pour moi, huit millions d’euros pour Milik, c’est le brader… Pour la qualité du joueur, un joueur qui est en Coupe du Monde et qui est capable de faire quelques matchs là. Il fait de belles performances du côté de la Juventus, c’est un attaquant de talent. Peut-être qu’il n’était pas utilisé comme il devait l’être, mais je pense que huit millions d’euros c’est vraiment donné pour un attaquant qui joue à la Juventus, à la Coupe du Monde et qui marque des buts. Pour moi la vente à huit millions elles est vraiment très basse. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022 » Depuis le dernier mercato, je ne comprenais pas ce choix de le vendre. A l’époque on avait encore Bakambu et Dieng, on ne savait pas trop parce qu’on avait pas vraiment d’attaquant. Milik a été blessé en 2021, il sortait d’une saison compliqué : avec Sampaoli ça ne « matchait » pas. On l’a vu deux ou trois match sous Tudor en août. Il correspondait peut-être pas au profil attendu, Longoria pensait pouvoir faire de l’argent sur lui. Pour moi ça restera un regret. Alors je sais qu’il y a deux écoles : les pro et les anti Milik. Mais honnêtement j’aurai préféré l’avoir dans l’effectif parce que huit millions c’est donné, surtout qu’on parle de la Juve. » Sourigna – Débat Foot Marseille – 28/11/2022

