Mercato OM : « Pour recruter Milik il faudra lâcher une belle somme »

Arkadiusz Milik sera-t-il toujours un joueur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? C’est la question que se posent de nombreux supporters marseillais. A en croire les informations du journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi l’attaquant international polonais se sent très bien à l’OM.

Le journaliste de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, s’est exprimé lors d’un live organisé sur Facebook. Ce dernier a notamment répondu aux questions concernant l’avenir Arkadiusz Milik. L’attaquant international polonais est notamment annoncé du côté de La Juventus. Les dirigeants olympiens auraient toutefois la main sur ce dossier. Tout dépendra donc des offres qui parviendront sur le bureau du président de l’OM Pablo Longoria.

Milik est très heureux à l’Olympique de Marseille

« Milik est très heureux à l’Olympique de Marseille, il s’y sent très bien, son entourage m’a répété à plusieurs reprises qu’il a envi de qualifier le club a Europa League. Il est aussi très bien dans la région ca dépend aussi des sommes qui peuvent être mises par les clubs qui sont potentiellement intéressés.On a parlé de la Juventus, il faudra voir s’ils seront en Champions League ou pas car ils sont en difficulté en championnat. En tout cas ce qui est certain c’est que l’OM à la main sur ce dossier et que pour recruter Milik il faudra lâcher une belle somme. » Mohamed Bouhafsi – Source : RMC Sport