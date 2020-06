Mercato OM : Pour remplacer Niang, Rennes tente un coup à la Osimhen ?

L’OM n’a toujours pas trouvé son directeur sportif, et des rumeurs de vente secour l’actualité olympienne… Le mercato du club olympien est au point mort, mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Alors que l’Olympique de Marseille est sur la piste de Mbaye Niang, Rennes aurait déjà coché le nom de son remplaçant…

Le Stade Rennais aurait déniché une pépite en Belgique. Alors que l’avenir de Mbaye Niang (annoncé à l’OM?) est flou, le club breton s’active pour signer un autre buteur. Le club aurait coché le nom de Terem Moffi, attaquant du KV Courtrai en première division belge…

Forte concurrence sur le dossier Terem Moffi…

Mbaye Niang sur le départ, le Stade Rennais pourrait d’ores et déjà s’activer à trouver un remplaçant au Sénégalais. Il faut dire que Rennes voudrait s’inspirer de ce que le LOSC a fait la saison dernière avec le recrutement de Victor Osimhen. Florian Maurice aurait alors coché le nom de Terem Moffi, Nigérian de 21 ans évolue au KV Courtrai depuis janvier dernier. Le joueur s’y est engagé pour 3 ans et demi et a déjà inscrit 4 buts en 7 matchs de championnat. Le joueur compte plusieurs courtisans à ses trousses, Galatasaray, Anderlecht, Saint-Étienne ou encore les Glasgow Rangers. Selon le Scottish Daily Record, le club écossais pourrait rapidement passer à l’action. Cependant le joueur privilégierait un départ en Espagne ou en France, des envies confirmées par son père…