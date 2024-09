Mercato OM : Pour Riolo, « des joueurs qui n’ont pas un profil Ligue 1 dans cette équipe »

Après un début de championnat en trombe, avec 2 victoires et un match nul à domicile, l’OM est au cœur de tous les débats. Les Marseillais dégagent un jeu et une confiance en leur coach qui rend parfaitement sur le terrain.

J’ai envie de participer à ce fantasme PSG vs OM

🗨️ « Ils dégagent énormément de confiance comme s’ils étaient déjà sûrs d’eux, de leur jeu et une belle osmose avec de Zerbi. J’ai envie de voir s’ils peuvent faire une grosse saison et combien de temps ils vont rester sur la route du PSG »@DanielRiolo enthousiaste avec cet OM. pic.twitter.com/XiQ8clniD3 — After Foot RMC (@AfterRMC) September 2, 2024

Daniel Riolo est ambitieux concernant l’OM, pour lui les joueurs dégagent énormément de positif. « Tout ce qui se dégage de cette équipe, c’est énormément de confiance, beaucoup de confiance comme si les mecs étaient déjà sûrs d’eux, de leur jeu. L’osmose avec l’entraîneur, l’attitude on s’attendait à ce que De Zerbi soit comme ça et entraîne tout le monde avec lui, qu’il envoie des messages ultra positifs. Et ça nous donne un OM à 2 points du PSG, alors le parcours n’est pas parfait avec ces 20 minutes face à Reims qui n’ont pas été bonnes du tout. J’ai envie d’y croire, j’ai envie de voir si l’OM peut faire une grosse saison et combien de temps ils peuvent rester dans la roue du PSG, parce que le PSG a démarré fort. »

C’est un match qui fera du bien à notre championnat

Daniel Riolo poursuit en évoquant le duel OM-PSG « Je crois que ça va être le 20, match au Vélodrome, si d’ici là les équipes sont toujours collés l’une à l’autre c’est un match qui fera du bien à notre championnat assurément. Moi j’ai envie, il y a peut-être des Parisiens qui disent comme d’habitude ils ne vont pas suivre, c’est probable. Il y a des joueurs qui n’ont pas un profil Ligue 1 dans cette équipe de l’OM. J’ai vu que derrière ça pouvait être fragile que la charnière ce n’est pas méga solide tout le temps, mais vous n’allez pas m’en vouloir de croire que c’est possible. »

A lire aussi : Pour Riolo, le meilleur joueur de Ligue 1 est peut-être à l’OM !

A lire aussi : Mercato OM : La Provence confirme pour Bakola !