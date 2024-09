Pour Riolo, le meilleur joueur de Ligue 1 est peut-être à l’OM !

Daniel Riolo, Florent Gautreau et Gilbert Brisbois ont parlé de l’OM, hier soir, sur le plateau de l’After Foot. Ils ont notamment évoqué les performances de Greenwood et le retour remarqué de Luis Henrique.

L’Olympique de Marseille est remonté à la deuxième place de Ligue 1, après une victoire face au TFC (3-1). La rencontre a été marquée par 2 buts de Mason Greenwood sur 2 passes décisives de Luis Henrique. Les deux joueurs figurent dans le onze type du journal L’Équipe.

Greenwood est presque au dessus de la Ligue 1

🔵⚪️ @DanielRiolo: « Greenwood, en termes de qualités pures, sur les trois premiers matchs, est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1. On connaît son histoire mais on va parler du terrain et sur le terrain c’est extraordinaire. Il est presque au-dessus de la Ligue 1 » pic.twitter.com/VOphZUHZQG — After Foot RMC (@AfterRMC) September 2, 2024

Daniel Riolo a fait l’éloge du numéro 10 de l’Olympique de Marseille, hier soir, sur le plateau de l’After Foot. « Mason Greenwood, en terme de qualité pure, sur les trois premiers matchs qu’il a montré, est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 », … « On ne va pas parlé du passé, on connaît tous son histoire. On va parler du terrain et sur le terrain c’est extraordinaire. C’est un joueur tranchant, précis et rapide. Il a des qualités largement supérieures à la moyenne, il est presque au-dessus de la Ligue 1. C’est vraiment un très grand joueur. »

Henrique, je ne suis pas complètement surpris

Daniel Riolo s’est ensuite exprimé sur le numéro 44 de l’OM. « Luis Henrique, je ne suis pas complètement surpris », l’éditorialiste de l’After Foot. « Dès qu’il est revenu, j’ai vu qu’on avait probablement beaucoup exagéré avec lui et qu’il avait pas mal de qualités. Je suis content que ça se confirme », ajoute-t-il.

