Mercato OM : Pour Rod Fanni, un autre profil aurait fait du bien cet hiver …

Invité du DFM de ce mardi, Rod Fanni est revenu sur le mercato hivernal de l’OM. L’ancien défenseur marseillais estime que Longoria aurait dû privilégier un joueur rapide pour pallier la blessure d’Amine Harit.

Avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha lors du mercato hivernal, l’OM a misé sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Le retour sur investissement n’est pour l’instant pas à la hauteur des attentes. Le milieu ukrainien peine à enchaîner les rencontres pendant que Vitinha n’a toujours pas inscrit le moindre but avec sa nouvelle équipe.

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Rod Fanni estime que le recrutement est réussi mais que Longoria aurait dû privilégier un joueur de profondeur pour pallier l’absence d’Harit. « Marseille avait besoin d’un attaquant qui prenne la profondeur pour apporter une alternative au jeu de Sanchez qui décroche beaucoup. À l’OM, il y a beaucoup de joueurs qui savent jouer dans l’entrejeu comme Under, mais des joueurs de profondeurs, c’est plus rare. On donne le rôle de joueurs de profondeur aux latéraux mais ce n’est pas leurs fonctions premières. C’est bien d’avoir une alternative. Under le fait mais c’est limité. Ce n’est pas un joueur qui a une grosse pointe de vitesse. Cela aurait été bien d’avoir un joueur très rapide capable de percuter et de poser des problèmes aux défenses adverses… » explique l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille.

Le jeu de Cengiz Under est trop prévisible

Jean-Charles De Bono est lui aussi revenu sur le mercato hivernal marseillais. Il estime qu’Amine Harit n’a pas été remplacé et que Under est devenu beaucoup trop prévisible. « Harit et Payet, ce sont des joueurs qui cassent des lignes sur plusieurs mètres. Ils ont de la variété dans leur jeu. Under, on sait tout le temps ce qu’il va faire. Il part sur le côté droit pour ensuite repiquer vers l’intérieur et enrouler sa frappe » explique l’ancien joueur de l’OM. Il poursuit : « Harit est capable de jouer de partout. À gauche, à droite et même dans l’axe. Le jeu de Undef est un peu stéréotypé. Un bon défenseur peut rapidement prendre la mesure de cet attaquant. S’il le joueur est intelligent, il l’emmène où il veut. Si tu l’amène sur son pied droit, il se retrouve en difficulté. »