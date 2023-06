Mercato OM : Pourquoi Galtier, c’est compliqué…

Avec Marcelino, Christophe Galtier serait une option pour reprendre l’OM. Cependant, plusieurs facteurs compliqueraient un retour du coach français à Marseille…

Christophe Galtier ferait partie des options envisagées pour devenir le nouvel entraîneur de l’OM, mais ce dossier est un peu plus compliqué que tous les autres. Pablo Longoria montrerait un intérêt réel pour le profil de l’ancien coach stéphanois mais l’impact que pourrait avoir cette décision dépasse les limites du rectangle vert. Karim Bennani confirme la piste mais précise : « Galtier intéresse l’OM! Il est d’ailleurs pisté par plusieurs clubs. Cependant Galtier est toujours sous contrat avec le PSG. Le départ n’est pas encore officiellement acté. Il devrait l’être dans les prochains jours. Ce qui explique notamment qu’il n’ait pas été nommé à Naples »

Né et formé à Marseille, Christophe Galtier n’a jamais renié son attachement à l’OM. L’été dernier pourtant, « Galette » a surpris (et déçu) de nombreux supporters phocéens en devenant le coach du Paris-Saint-Germain.

Sauf qu’un an plus tard, Galtier a été viré du PSG et l’OM est à la recherche d’un entraîneur. La question se pose désormais quant à la possible arrivée du technicien de 56 ans à la Commanderie, mais le dossier est très compliqué pour plusieurs raisons…

L’importance des supporters

Si un an plus tôt, lors du départ de Jorge Sampaoli, beaucoup réclamaient sa venue. Aujourd’hui, l’ancien minot est devenu persona non grata auprès de nombreux supporters olympiens.

L’enfant de Marseille qui répétait en interview qu’entraîner l’OM était le rêve de sa vie, sort d’une saison chez l’ennemi. Pendant sa conférence de presse de présentation au PSG, l’ancien coach de l’ASSE avait même expliqué avoir » mis de côté ses origines marseillaises », ce qui n’avait pas du tout plus aux fans de l’OM à l’époque.

Pour comprendre la piste Galtier, outre l'intérêt que lui a toujours porté Pablo Longoria, il faut se pencher sur le clan des Stéphanois à l'#OM (Friio, Tessier, Lamela, etc), qui ont un poids important au club. John Valovic-Galtier, fils agent de l'entraîneur, est souvent…

Après le coup de sifflet final du Classique de Ligue 1, perdu par l’OM (0-3) au Vélodrome cette saison, Galtier s’était fait remarquer par ses provocations et l’altercation qu’il avait eu avec un supporter marseillais.

Mdr, Galtier était clairement la pour en découdre à tous les niveaux ce soir #OMPSG

En faisant le choix du désormais ex-Parisien, Pablo Longoria se tirerait donc une balle dans le pied et se mettrait la majorité des supporters de son club à dos. Pas sûr que l’Espagnol ait envie de ça, surtout après l’échec de la piste Marcelo Gallardo qui a déçu énormément de suiveurs du club phocéen.

Les accusations de racisme

L’autre gros point noir pour la candidature de Christophe Galtier, sont les accusations d’islamophobie et de racisme, dont il est la cible. Des accusations très grave que le natif de Marseille condamne et dont il s’était défendu devant la presse :

Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité, dans les valeurs de partage et de respect de l’autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion; Toute ma vie d’homme, de footballeur puis d’entraîneur a été dictée par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J’ai décidé d’attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur.

🗣💬 « Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. » 🔴 Christophe Galtier s'est exprimé ce vendredi sur les accusations de racisme et d'islamophobie contre lui.

Une saison loin d’être réussie dans la capitale

Enfin, au-delà des soucis extra sportifs, si Christophe Galtier est devenu champion avec le PSG, sa saison est loin d’avoir convaincu les observateurs. L’élimination en 1/4 de finale de Coupe de France face à l’OM et celle en 1/8 ème de finales de la Ligue des Champions face au Bayern, ont scellé l’avenir du Marseillais loin de la capitale.

Pour Daniel Riolo, ce serait un aveu de faiblesse de la part de l’OM de signer un entraîneur qui n’a pas réussi à s’imposer au PSG : » Si je suis supporter marseillais, je le prends mal, c’est admettre que je suis un club de seconde zone, en allant chercher celui qui s’est fait piétiner au PSG « .

Pour toutes ces raisons, une venue de Christophe Galtier à l’OM cela semble assez compliqué pour cette saison.