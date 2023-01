Mercato OM : Pourquoi Ivan Ilić est aussi tenté par le Torino…

Selon Fabizio Romano , l’international serbe de 21 ans se serait déjà mis d’accord avec l’OM et devrait s’engager dans les prochaines heures. Le milieu offensif devrait toutefois rester à Vérone jusqu’à la fin de saison en prêt. Les dernières tractations sont actuellement en cours avec les dirigeants du Hellas Vérone sur ce point. Ce transfert devrait coûter à L’ olympique de Marseille 15 millions d’euros plus 2/3 M€ de bonus. Ivan Ilic signera quant à lui un contrat de 5 avant avec l’OM.

Le dossier Ilić fait réagir les médias italiens. Selon TuttoWebMercato, le milieu de terrain auruait refusé une première offre contractuelle de l’OM, et attendrait de voir ce que lui propose le Torino. Selon les médias italiens, Ilić est attiré par l’option du Torino car il pourrait y retrouver ses coéquipiers serbes Vanja Milinković Savić, Saša Lukić et Nemanja Radonjić , mais Vérone Attend plus d’argent pour le transfert et a bloqué l’accord. Selon Arenasport , Marseille a déjà un accord avec Vérone, il ne reste plus qu’à convraincre Ilic. Mais pour le média, l’OM est une équipe de Ligue des champions, ce qui pourrait aider le joueur à choisir…

Ivan Ilić to Olympique Marseille, here we go! Exclusive news confirmed — OM are closing in on deal to sign top talented midfielder from Verona. 🚨🔵 #OM

Details: contract until 2028, €15m fee plus €2/3m add ons. Final steps before it’s signed.

Ilić will join in June, not now. pic.twitter.com/Tn6l1r4eUX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2023