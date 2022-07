Mercato OM : Pourquoi l’Atlético n’est pas inquiet pour Witsel

Alors que Witsel n’a toujours pas signé pour l’Atletico de Madrid pour des raisons économiques, après avoir mis une « clim » à l’OM, le club espagnol est serein dans ce dossier !

L’Atletico de Madrid ne peut pour le moment toujours pas enregistrer la signature de l’international belge. En effet, en Liga la masse salariale est encadrée et le club madrilène dépasserait le plafond salarial autorisé de 100 millions d’euros. Dans ces conditions, l’Atletico est obligé de vendre afin de pouvoir signer l’ancien du Borussia Dortmund. Mais pour le moment pas d’inquiétude à Madrid, le club a jusqu’au 12 août pour enregistrer ses recrues, le club dispose donc de plus d’un mois pour vendre et enregistrer la signature d’Axel Witsel. Une marge de manœuvre assez importante qui devrait leur permettre sauf cataclysme de recruter Axel Witsel d’ici là.

J’imagine que cela se fera – E. Cerezo

Le président du club madrilène, présent lors de la présentation de la Mad Cup au Wanda Metropolitano, ne s’est pas montré affolé quant à la situation. Il s’est même montré rassurant, de quoi satisfaire les supporters de l’Atletico et d’éteindre les derniers espoirs des marseillais.

« Comme tous les clubs, nous devons respecter les règles de la Liga et nos engagements économiques. Nous recruterons ce que nous pourrons. Je pense que nous avons tous besoin de vendre pour recruter. Nous devons vendre pour 40 millions d’euros, voilà où l’on en est. Le mercato n’est pas facile, il est très difficile. Et vous connaissez la situation économique. On a déjà recruté un milieu de terrain. C’est Witsel qui, comme vous le savez tous, a presque signé. Il ne manque quasiment rien, mais vous savez que les grandes opérations se font lentement. Il faudra attendre quelques jours ou quelques semaines, et j’imagine que cela se fera. » Enrique Cerezo (27/06/2022)