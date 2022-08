Mercato OM : Pourquoi Pablo Longoria parle de baisse de salaire pour Clauss?

En conférence de presse, une phrase de Pablo Longoria sur le salaire de Jonathan Clauss n’est pas passée inaperçue… Thomas Mekhiche, journaliste pour Téléfoot, explique la déclaration du président de l’OM.

« Clauss a renoncé à une partie de son salaire pour venir ici. Je tenais à dire ça publiquement », a déclaré Pablo Longoria en conférence de presse ce mercredi lors de la présentation du piston droit français… Forcément, cela a questionné les supporters puisque ce dernier n’avait pas un énorme salaire lorsqu’il était sous contrat avec le RC Lens.

Clauss a renoncé à gagner plus en venant à l’OM

C’est pourquoi le journaliste de Téléfoot Thomas Mekhiche a expliqué sur ses réseaux sociaux pourquoi Pablo Longoria a dit cela en conférence de presse. En effet, le président marseillais n’a pas menti, Clauss aurait pu gagner bien plus que ce qu’il gagne avec l’OM.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Alexis Sanchez, ça devrait s’accélérer dans les prochains jours !

Pisté par plusieurs clubs en Europe et notamment en Angleterre. En Liga, c’était l’Atlético Madrid qui était le plus chaud sur le dossier et proposait un salaire annuel de 4,5 millions d’euros d’après le journaliste. En venant à Marseille, l’international français renoncerait à près d’1M2€ par an.

Pour signer à l’OM, J. Clauss n’a pas baissé son salaire, mais a accepté de revoir ses prétentions à la baisse. 3.3M€/an avec les bonus à l´OM. L’Atlético proposait plus (4,5M€/an) mais le joueur était déterminé à rejoindre l’OM. — Thomas Mekhiche (@ThomasMekhiche) August 3, 2022

L’OM et Jonathan Clauss, le « mariage idéal »?

« Des doutes sur la venue de Clauss à l’OM? Je ne crois pas, non. C’est une décision de grande sagesse de sa part… De ne pas avoir cédé aux sirènes de l’étranger… Des clubs qui se sont approchés, je ne sais pas si c’était réel mais on parlait de Chelsea, de l’Atletico Madrid, de Manchester United. En terme de choix de carrière, pour lui, c’est très bien. C’est un peu l’intermédiaire qui lui permettra d’avoir à la fois la Ligue des Champions et en même temps rester dans un championnat qu’il connaît, une situation de « confort », en tout cas qui lui permettrait d’avoir une progression plus longue… Enfin plus longiligne quoi. Je trouve que c’est une décision très sage. Il y en a assez peu dans le monde du football et là j’étais très intéressé. Il me semblait que c’était le mariage idéal dans un sens. Il est déjà très aimé Clauss à Marseille alors qu’il n’a joué qu’un match avec l’Equipe de France… C’est un bon choix. » Thibaut Leplat – Source : After Foot (19/07/22)