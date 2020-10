Mercato OM : Poussé dehors par l’arrivée de Cuisance, Lopez a trouvé un accord ?

La fin de mercato de l’OM s’annonce mouvementée. Maxime Lopez devrait quitter son club formateur pour rejoindre la Serie A…

Alors que Bouna Sarr est attendu au Bayern Munich pour y signer son contrat, dans l’autre sens l’OM devrait se faire prêter Michaël Cuisance. L’arrivée de l’international espoir pousse directement un milieu de terrain vers la sortie. Selon RMC, « Maxime Lopez et ses agents se sont mis d’accord avec Sassuolo. Les deux clubs doivent maintenant en faire de même. Des négociations actives sont en cours entre Marseille et la province de Modène. »

Lopez d’accord avec Sassuolo ?

Maxime Lopez n’est plus un titulaire dans le onze d’André Villas-Boas, ce dernier est le plus souvent utilisé à un poste contre nature d’ailier droit (encore une fois face à Lyon dimanche soir). Alors qu’il a longtemps été envoyé en Liga, Maxime Lopez pourrait donc rejoindre l’Italie si l’OM et Sassuolo trouvent un accord sur l’indemnité de transfert. L’arrivée annoncée de Michaël Cuisance était un message clair concernant un départ au milieu. Boubacar Kamara, Morgan Sanson, Valentin Rongier, Pape Gueye et Kevin Strootman devraient donc être en concurrence avec Cuisance sauf retournement de situation…