Jorge Sampaoli a décidé de se passer des services de plusieurs éléments depuis quelques semaines. Des recrues de l’été 2021 ne jouent quasiment plus et pour certains cela pourrait être lié à un manque d’implication…

En effet, selon la Provence Konrad De la Fuente ne serait « pas vraiment sérieux dans l’approche de son métier selon certaines indiscrétions ». Un comportement pointé du doigt tout comme celui d’Amine Harit qui lui aussi a disparu de la rotation. Ces deux joueurs ont-ils déçu le coach ? Le manque de temps de jeu offert par Sampaoli a-t-il impacté l’investissement des joueurs ?

Konrad a fait pschitt ?

Recruté pour 3M€ en provenance du FC Barcelone, Konrad avait pourtant très bien commencé la saison. Percutant lors des premiers matches, l’ailier gauche a ensuite été plus surveillé et a été moins efficace. Il a petit à petit perdu sa place pour s’installer sur le banc des remplaçant. Il a par la suite été touché par le Covid 19 mais aussi par une blessure musculaire. Depuis, il n’a eu droit qu’à des miettes. Il a participé à 16 matches de Ligue 1, 4 d’Europa League, 2 de conférence League et un de Coupe de France. A voir si ce dernier va se relancer lors de cette fin de saison…

Les adversaires m’ont analysé mais moi aussi je peux le faire — Konrad

Interrogé sur ses belles performances lors des deux premiers matches et ses prestations plus discrètes depuis, Konrad écarte l’excuse de la fatigue physique et souligne les prises à deux régulières sur lui.

Je me sens très physiquement. J’ai un double marquage, les adversaires m’ont analysé mais moi aussi je peux le faire. Je dois défendre, revenir pour aider mon latéral et fermer l’intérieur en position défensive. Il y a plus d’intensité en Ligue 1, comparé à ce que j’ai connu précédemment en Espagne. » Konrad de La Fuente – source : Conférence de presse (21/09/2021)