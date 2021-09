AS Monaco – OM : Bonne nouvelle pour Konrad de la Fuente ?

Alors que le timing semblait serré, Konrad de la Fuente devrait être présent pour le déplacement à Monaco demain soir. D’après La Provence, l’ailier américain devait atterrir à Marseille hier soir.

Alors que sa présence semblait irréalisable, Konrad de la Fuente devrait finalement être bel et bien présent pour le déplacement à Monaco demain soir. En effet, alors que le timing semblait serré, l’Américain a finalement eu l’opportunité de rentrer à France à temps afin de récupérer puis de retrouver ses coéquipiers. À en croire les informations de La Provence, Konrad de la Fuente devait atterrir hier dans la soirée du côté de Marseille.

Si la présence de Gerson semble compromise, celle de Konrad de la Fuente devient parfaitement possible. Malgré avoir réalisé un long voyage de plus de 9.000 kilomètres, l’attaquant américain a peu joué avec sa sélection. En effet, il n’a disputé que 64 minutes face au Salvador vendredi dernier et 7 minutes face au Canada ce lundi. Le sélectionneur des Etats-Unis, Gregg Berhalter n’a pas fait appel à lui pour la dernière rencontre face au Honduras hier matin. Jorge Sampaoli a expliqué ce vendredi en conférence de presse qu’il n’était pas certain de pouvoir l’aligner dans le onze de départ, il va discuter avec l’international américain…

Le timing semblait pourtant improbable ! Il a en effet disputé un match jeudi matin (4h05 heure française) au Honduras #OM #TeamOMhttps://t.co/fZF2fcLWS1 — La Provence OM (@OMLaProvence) September 10, 2021

Konrad est capable d’éliminer n’importe quel défenseur – Franek

Invité en juin dernier dans notre émission , Franek, spécialiste du FC Barcelone et de la Masia nous avait dressé le portrait de Konrad de la Fuente. Selon lui, il s’agit d’un joueur très rapide qui est capable d’éliminer n’importe quel défenseur. L’Américain l’a montré depuis le début de la saison puisqu’il a délivré 2 passes décisives en championnat.

« On en a eu des phénomènes au Barça. De toute façon, on connaît la réputation de la Masia, on sait que c’est une très bonne école et qu’on apprend aux joueurs des choses différentes que dans beaucoup d’autres clubs. Forcément, dès qu’il y a un joueur qui sort du lot, il y a toujours une petite hype. On a eu Mboula, Deulofeu, on a eu des Bojan… Il y a énormément de joueurs au Barça qui ont finalement floppé alors que c’était les futurs je ne sais quoi. Il y a toujours cette incertitude avec Konrad parce que c’est un joueur qui a surtout joué en 3e division avec le Barça B. Il a beaucoup de qualités, il a un profil qui peut être très intéressant pour l’OM. En terme de qualité technique, c’est vraiment très fort, il est capable d’éliminer n’importe quel défenseur grâce à sa vitesse, à sa qualité de percussion et grâce à sa qualité de dribbles qui est très bonne. Il est très jeune, il a seulement 19 ans, il a du potentiel et une grosse marge de progression. » Franek – Source: Football Club de Marseille (14/06/2021)