Mercato OM : Quand Mitroglou refuse une offre mirobolante !

Konstantinos Mitroglou est l’un des plus gros échecs de recrutement de l’OM Champions Project. Toujours sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, le Grec s’est cependant peut-être trouvé une porte de sortie hivernale…

C’est en tout cas ce qu’affirme le média grec Sport 24 qui annonce qu’un accord entre l’attaquant et les dirigeants de l’Olympiakos n’est plus très loin. Il s’agirait d’un engagement d’un an et demi. La clé pour finaliser ce transfert serait la situation de l’attaquant égyptien Ahmed Hassan (buteur contre l’OM cette saison) actuellement touché par des effets négatifs liés à la Covid.

Le coach portugais de l’Olympiakos, Pedro Martins, devra trancher entre continuer avec Hassan ou miser sur un retour de Mitroglou dans les jours à venir.

Le même média annonce d’ailleurs que « Kostas »aurait récemment refusé un pont d’or (contrat de 5,5M€) en provenance d’Arabie Saoudite ! Une information surprenante étant donné la situation actuelle de Mitroglou à l’OM mais qui prouve au moins son envie de ne pas aller n’importe où pour ce qui pourrait être son dernier contrat…

ÊTRE AU PLACARD? peut-être que certains joueurs ne s’en remettront pas — MERIEM SALMI

« C’est une décision unilatérale, elle n’est pas discutable, elle n’est pas négociable. C’est extrêmement violent. Un joueur de football va s’entraîner pour faire des matchs, il ne s’entraîne pas simplement pour s’entraîner. Il n’a plus de sens, on est dans l’incohérence pour un joueur de football. Ça laisse des traces, des séquelles et peut-être même que certains joueurs ne s’en remettront pas » Meriem Salmi – Source : Canal + (13/12/20)