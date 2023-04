Mercato OM : Quel avenir pour Payet ?

Malgré son très peu temps de jeu à l’OM, Dimitri Payet ne compte pas quitter Marseille. Un point avec la direction du club sera fait en fin de saison.

Une attitude exemplaire

D’abord capitaine de la formation de Jorge Sampaoli, il est devenu un remplaçant qui ne quitte presque jamais le banc d’Igor Tudor. Sa dernière titularisation, et l’une des seules de la saison, date du premier mars, face à Annecy en Coupe de France (2-2, 6-7 tab). « Je suis désolé de cette situation, parce qu’il a très bien joué la saison dernière, c’était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités« , expliquait l’entraîneur Croate à L’Equipe, fin mars.

L’attitude du Réunionnais plait à tous les acteurs du club. « Je vois qu’il aime le club. Je ne sais pas s’il va devenir entraîneur, mais, s’il le devient, à mon avis il sera bon, parce qu’il regarde les matches, il est dedans, il parle à l’équipe. Il faut le voir les motiver avant qu’ils sortent du vestiaire, les soirs de matches« , avait loué le coach de l’OM . Malgré une certaine frustration de ne pas jouer, il reste très important dans le vestiaire, pour le mental, grâce à son expérience et ne montre aucun état d’âme. Le président Pablo Longoria l’a aussi remarqué et parle « d’exemplarité« .

Une reconversion possible dès cet été

Si la situation est compliquée à vivre pour l’ancien international français, ce dernier ne compte pas quitter Marseille pour autant indique le journal l’Equipe. Les deux parties se laissent du temps pour réfléchir et feront un point en fin de saison. Du côté de la direction, ils se disent ouverts à toute discussion, sans donner plus de détails. Pour l’entourage du joueur, une deuxième saison comme celle-ci serait « moralement difficile à vivre, mais il a de l’orgueil et il n’aimerait pas non plus qu’on lui impose sa sortie de scène« .

Régulièrement dans le viseur de club étrangers, comme les Tigres l’été dernier, Payet souhaite vieillir dans un club où l’un de ses fils fait des merveilles dans les catégories jeunes. Un poste de dirigeant du centre de formation lui serait prévu à sa retraite, en 2024. Mais le numéro 10 peut activer cette solution dès cet été et donc s’assoir sur sa dernière année de contrat pour commencer sa reconversion.

