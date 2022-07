Mercato OM : Quel prix pour Luis Suarez ?

Luis Suarez devrait passer sa visite médicale aujourd’hui avant de devenir officiellement la 4ème recrue olympienne. Si aucun média français n’a évoqué le montant du transfert ou la durée du contrat, en Espagne, Marca évoque un transfert autour de 10millions d’euros.

L’OM a annoncé l’arrivée de l’attaquant de Grenade, hier dans la soirée, sans préciser le montant du transfert. Selon Marca et Ideal Granada, l’OM aurait déboursé 10 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur, devenant la plus grosse vente de l’histoire de Grenade. Rappelons que Grenade avait recruté Suarez pour 7 millions d’euros à Watford et 50% du joueur, ce qui pourrait aussi être le cas de l’OM.

10M€ pour 50% de Suarez ?

L’international colombien (4 sélections) devrait passer sa visite médicale ce mardi et signer son contrat dans la foulée, pour une durée qui n’a pour le moment pas filtré. Luis Suarez auteur de 8 buts la saison passée n’a pas pu empêcher la relégation de son club et rejoint l’OM pour se relancer. L’attaquant de 24 ans fera face à beaucoup de concurrence à l’OM où il rejoint Milik, Bakambu et Dieng au poste d’attaquant.