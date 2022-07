Mercato OM : Un transfert à Arsenal va débloquer ce dossier prioritaire de Longoria?

Pablo Longoria attendrait plusieurs recrues avant la fin de la semaine et le départ en stage en Angleterre… Un transfert à Arsenal pourrait débloquer la venue de Nuno Tavares !

L’Olympique de Marseille a besoin de latéraux performants dans le système d’Igor Tudor. Le Croate n’a que Lirola et Amavi à sa disposition pour le moment ce qui ne semble pas suffisant pour sa tactique très exigeante.

D’après Mohamed Bouhafsi, Jonathan Clauss va débarquer à droite… Il ne reste plus qu’à boucler la venue d’un joueur pour le côté gauche. Nuno Tavares semble être la cible parfaite à ce poste mais pour le moment, aucun accord n’a été trouvé.

Pablo Longoria pourrait avoir un coup de pouce de la part d’Arsenal. Les Gunners ont recruté Zinchenko en provenance de Manchester City. L’international ukrainien va signer un contrat jusqu’en 2026, laissant donc le Portugais relégué à une place dans la rotation.

Ce transfert pourrait faire réfléchir Nuno Tavares et le faire venir à l’Olympique de Marseille, un club où il a plus de certitude de jouer des matchs et d’évoluer en Ligue des Champions… A voir si cela suffit à convaincre l’ancien joueur de Benfica qui ne semblait pas emballé à cette idée d’après La Provence.

Oleksandr Zinchenko to Arsenal, here we go! Full agreement in place since Friday with Man City for £30m guaranteed fee, personal terms also agreed. Zinchenko, always been keen on re-joining Arteta. 🚨⚪️🔴 #AFC

Contract until June 2026, as per @David_Ornstein – medical this week. pic.twitter.com/sVpYpZN2iH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2022