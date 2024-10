Mercato OM : Quelle destination pour Pogba ?

Ou va rebondir Paul Pogba ? Si RMC avait expliquait qu’il n’y avait rien pour le moment avec l’OM, l’entourage de son agent ne donne pas d’indication sur son prochain club…

L’Equipe consacre un dossier sur le cas Paul Pogba. Le joueur pourra rejouer à partir de mars 2025, alors qu’une résiliation de contrat est évoquée avec la Juventus, le quotidien sportif s’interroge sur le futur du milieu de terrain. « Où va-t-il rebondir ? En Europe, qui reste sa priorité ? En MLS, où il avait prévu d’aller plus tard dans sa carrière ? En Arabie saoudite, où il pourrait décrocher un gros salaire et mener une vie en adéquation avec sa religion sans trop s’éloigner des Bleus, comme l’a montré N’Golo Kanté ? « Rafaela est très attentive à la situation avec la Juventus, indiquait l’entourage de Pimenta dans les heures qui ont suivi la décision du TAS. Elle regarde aussi d’autres possibilités au cas où, mais aucune réponse n’est possible à donner aujourd’hui. » Car Pogba, qui n’a quasiment pas joué depuis deux saisons, va déjà devoir retrouver le rythme d’un milieu de haut niveau. »

Daniel Riolo s’est amusé de la rumeur Paul Pogba à l’OM dans l’After jeudi sur RMC. « Cela a été dit comme ça, mais il n’y a même pas un demi-indice d’information fiable là-dedans. Dès qu’un joueur qui ne joue plus est mentionné, il se retrouve lié à l’OM. Ce n’est pas Dyson l’OM ; ça ne ramasse pas tout ce qui traîne. »

Daniel Riolo sur la rumeur Paul Pogba à l’OM : « C’est sorti comme ça, mais il n’y a pas la moitié du début d’une info là-dedans. Dès qu’il y a un nom d’un joueur qui ne joue plus, on l’envoie à l’OM. Ce n’est pas Dyson l’OM, ça ne ramasse pas tout ce qui traîne. » (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/lKC6dz8sjb — Infos OM (@InfosOM_) October 11, 2024

Le journaliste ivoirien Malick Traoré a enflammé les réseaux sociaux ce mardi soir. Ce dernier expliquait dans un tweet que l’OM avait démarré, il y a quelques semaines, des discussions pour faire signer Paul Pogba. RMC calme le jeu ce mercredi en assurant qu’il n’y aucune négociation pour la venue du milieu de terrain français.

👀 Alors que Paul Pogba se dirige vers une rupture de contrat à la Juventus, la rumeur envoyant le milieu de terrain français à l’OM n’a pas tardé à surgir. A date, il n’y a pas de contact entre le club marseillais et le joueur — RMC Sport (@RMCsport) October 9, 2024

L’OM discute avec Pogba?

🚨🚨🚨 L’OM est en discussion avancée avec Paul Pogba depuis plusieurs semaines pour une signature au mois de Janvier. — Malick Traoré (@mlktraore) October 8, 2024

« Evra n’a pas dit ça en l’air sur Pogba ! «

C’est désormais officiel, Paul Pogba pourra bientôt refouler les pelouses après sa longue suspension ! Le calvaire se termine en mars 2025 après le communiqué du TAS… De quoi faire rêver les supporters marseillais de le voir sous le maillot de l’OM, encore plus après la déclaration glissée par Patrice Evra sur RMC. Pour nos intervenant dans notre émission Débat Foot Marseille diffusée ce lundi, l’ancien latéral gauche ne dit pas ça pour rien !