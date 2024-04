Mercato OM : Qui est Estevao, le jeune crack brésilien de Palmeiras ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Interrogé par l’Equipe sur le match face à Benfica, Carlos Mozer a confié avoir conseillé Estevao, un jeune attaquant de Palmeiras. Dominique Baillif, spécialiste du foot brésilien et consultant pour RTL et RFI nous donne son avis sur le jeune joueur de 16 ans.



Dominique Baillif connait bien Estevao et nous en dit plus: « aujourd’hui, c’est un des plus gros prospect, il ne pourra pas venir en Europe avant ses 18 ans (il va avoir 17 ans le 24 avril). Au Brésil, Estevao est considéré comme un futur crack, il y a énormément de clubs dont Chelsea qui doit faire une premiere offre estimée à 40M€, le FC Barcelone est aussi intéressé d’autant que son agent est le même que Vitor Roque qui a déjà signé dans le club. Deux autres clubs anglais étaient aussi sur le coup, donc je pense que pour Marseille ce n’est pas possible, ils ne peuvent pas lutter. Ce n’est pas un joueur forcément très grand, il n’a que 16 ans mais il est plutôt fluet, il ne fait pas 1m80 (1m76), c’est plus un attaquant de côté, ce n’est pas un vrai ailier de débordement comme peut l’être Vinicius. Il a joué son premier match professionnel et il a même marqué de la tête, il a joué côté droit. Il a aussi souvent évolué en pointe avec les jeunes, A voir comment il va évoluer, quel sera son meilleur poste. En termes de comparaison, pas de niveau mais de style de jeu, c’est plus un Rodrygo du Real Madrid quand il était à Santos. Ce n’est pas un vrai numéro 9 mais il est polyvalent, il peut jouer à plusieurs postes. »

PRIMEIRO GOL DO ESTEVÃO NO PROFISSIONAL, E LOGO NA LIBERTADORES pic.twitter.com/Hf1qYyqwsr — SEP MEMES (@sepmemes_) April 12, 2024





Si Carlos Mozer ne peut pas choisir entre Benfica et l’OM, il envoie régulièrement des rapports à ses contacts au club olympien. Il aimerait travailler avec le club marseillais et l’a encore fait savoir à l’Equipe.

« Ça ne dépend pas de moi. C’est plutôt au club d’estimer que je pourrai contribuer à apporter quelque chose à l’OM. Compte tenu de mon expérience, je m’estime capable d’aider le club à grandir. Après, même si on ne me demande rien, j’essaye de filer un coup de main. Pas plus tard qu’hier (vendredi), j’ai envoyé un rapport à un collègue de l’OM sur un Brésilien très prometteur (Estevao, 16 ans, attaquant de Palmeiras). Je l’ai fait de façon amicale, car j’aime l’OM, et j’ai envie de revoir ce club en haut de l’affiche. Travailler avec l’OM ? Oui, j’adorerais. On a eu quelques discussions lors des célébrations du titre de 1993, mais rien de concret. Ça ne m’empêche pas de glisser quelques noms de recrues à Jean-Pierre Papin (conseiller du président à l’OM) ou à d’autres personnes. »





Ce jeune ailier droit gaucher de 16 ans est international U17 brésilien. Estevao joue pour Palmeiras, mais seulement 61 minutes en championnat brésilien cette saison. Il dispose d’un contrat jusqu’en 2026 avec le club brésilien.