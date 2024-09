L’arrivée de l’ancien milieu de terrain du PSG à l’OM Adrien Rabiot continue d’animer les débats. Sur son compte Twitter, le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo a de nouveau donné son sentiment sur ce transfert inattendu, avec une bonne dose de second degrés.

A l’annonce dimanche soir d’un accord trouvé entre l’OM et Adrien Rabiot, les commentaires se sont multipliés dans les médias et sur les réseaux sociaux. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo n’estime pas qu’il s’agissait d’un énorme coup de la part des dirigeants du club marseillais compte tenu du profil et de la situation du joueur.

Daniel Riolo ironise sur le cas Rabiot

Sur son compte Twitter, l’éditorialiste en a remis une couche en ironisant sur le storytelling accompagnant la signature de l’ancien joueur du PSG chez le rival marseillais : « Je voudrais rectifier sur Rabiot… plusieurs clubs jouant la LDC voulaient le recruter à 7/8 l’ an. Mais il a préféré venir à l’OM sans CE pour la moitié … désolé j’avais pas compris. Mais la c’est clair désormais. C’est une très belle histoire qui s’écrit sous nos yeux », a ainsi déclaré Daniel Riolo.

