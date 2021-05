Mercato OM : Radonjic a réussi à convaincre les dirigeants du Hertha Berlin de lever son option d’achat?

L’Olympique de Marseille a prêté Nemanja Radonjic au Hertha Berlin pour qu’il retrouve un peu de temps de jeu. Selon les informations de Sky Sports, l’ailier serbe aurait réussi à convaincre les dirigeants allemands…

Lors du mercato hivernal 2021, Pablo Longoria a pris les choses en main concernant deux joueurs qui étaient en manque de temps de jeu sous les ordres d’André Villas-Boas : Kevin Strootman et Nemanja Radonjic.

L’un a été prêté au Genoa où il a retrouvé du rythme et de l’efficacité. L’autre a eu plus de mal au début mais s’est finalement bien adapté à l’intensité du championnat allemand. Au Hertha Berlin, Radonjic a enchaîné quelques belles prestations qui ont fait changé d’avis les dirigeants allemands…

UN CHEQUE DE 12M€ DANS LES CAISSES DE L’OM?

En effet, selon les informations de Sky Sports, le Hertha Berlin envisagerait sérieusement de lever l’option d’achat de l’attaquant serbe. Un chèque de 12M€ pourrait donc débarquer dans les caisses de l’Olympique de Marseille…

Une somme non négligeable quand on sait que le club présidé par Pablo Longoria est en pleine restructuration et risque de dépenser beaucoup d’argent cet été pour offrir un effectif compétitif au nouveau coach Jorge Sampaoli.